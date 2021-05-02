أول دفعة في موسم حصاد القمح بمرسى مطروح: استلام 3500 طن ورفض شحنتين

أعلن المهندس أحمد يوسف أبو الكمال، مدير عام مديرية الزراعة بمرسى مطروح، عن استلام 3500 طن من القمح في شونة أبو زهرة والمصرية للصوامع وصومعة الشمامة، في أول دفعة يجري استلامها مع انطلاق موسم حصاد القمح، وتم رفض استلام شاحنتين من الصوامع محملين من المزارعين بقمح مخلوط محلي على مستورد، ومخالف للمواصفات الفنية بشونة أبو زهرة.

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة لأعمال حصاد القمح وتوريده على أرض الواقع، ومعرفة الإنتاجية الحقيقية للأصناف المنزرعة من الأقماح والرقابة على بيع الأصناف والمبيدات الزراعية، وتشديد الرقابة على توريد الأقماح وفحصها جيدا خلال استلامها، ومنع التعدي على الرقعة الزراعية بالمحافظة.

حصاد القمح في قرى الخريجين بمطروح

وقام مدير عام مديرية الزراعة بمطروح والمسئولين بالإدارات الزراعية، بتفقد عملية حصاد القمح والتوريد لصومعة الشمامة بمركز ومدينة الحمام وتنكر شونة أبو زهرة في قرى شباب الخريجين بالحمام بمرسى مطروح لحل أي مشكلات خاصة بالتوريد لإنتاج القمح.

كما تم التفتيش ومتابعة محلات بيع المبيدات وفحص تراخيص هذه المحلات من عدمها، والتأكد من صلاحية المبيدات المعروضة، وتم المرور اليوم على بعض المحلات الموجودة بشباب الخريجين، وتم التنبيه على المحلات التي لم تقم بالترخيص بضرورة التوجه إلى الإدارة الزراعية بالحمام للقيام بإجراءات التراخيص وإنهائها وذلك حفاظا عليهم من الإغلاق.

من ناحية أخرى، وفي إطار منع التعدي على الأراضي الزراعية، قام المهندس أحمد يوسف أبو الكمال، مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، والإدارات المعنية بالمديرية، بالمرور على مركز الحمام، وأسفر عن عمل محضر مخالفة لبناء مخازن على أرض زراعية بمساحة 2 قيراط بمنطقة الشمامة بالحمام، وتم عمل اللازم والتنسيق مع مجلس مدينة الحمام للإقامة بالإزالة.