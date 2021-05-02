«العوارية».. سر تحمل أصحاب الحاويات جزءا من تعويضات السفينة الجانحة

رغم انتهاء تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، إلا ان البضائع لم تصل إلى أصحابها وتأخرت ما يقرب من شهر تقريبًا، بسبب تأخر المفاوضات، وهو ما أثر عليهم اقتصاديًا بشكل مبالغ فيه، إلا ان الأمر الأصعب كان إعلان الشركة المالكة للسفينة بما يُعرف بـ «العوارية العامة».

ما هي العوارية العامة؟

يقول الربان قطايا الخبير البحري والعضو المنتدب لشركة «لاند مارك مارين» أن العوارية العامة مصطلح بحري يطلق على الحوادث البحرية التي ينتج عنها ضرر للجميع.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بإعلان الشركة للعوارية العامة في حادث السفينة الجانحة لقناة السويس، يتم إشراك جميع الشاحنين على السفينة في دفع جزء من التعويضات لهيئة قناة السويس».

وقال قطايا إنه طبقًا للقوانين البحرية فإن الشاحنين سيسددوا هذا الجزء خاصة وأن هيئة قناة السويس نجحت في تعويم السفينة دون وقوع أي ضرر نهائيًا على الحاويات الموجودة على متن السفينة ودون تفريغ للحمولة أيضًا.

شروط العوارية العامة

وقال هاشم أبو العلا مدير عام التأمينات العامة بشركة مصر للتأمين، إن هناك شروطا من الواجب توافرها في الحوادث البحرية عمومًا لإعلان ما يُعرف بـ «العوارية العامة».

وأضاف أنه لا بد وأن تكون الرحلة البحرية معرضة بكاملها للخطر، وأن يكون الخطر مهددًا لسلامة الرحلة بشكل وأن تكون المصروفات اختيارية، ويتم صرفها ضمن الحدود المعقولة، كما تُلزم الشروط أن يكون القصد من هذه المصروفات إنقاذ المخاطرة والرحلة البحرية كلها من هلاك كلي.

من سيدفع التعويضات؟

وقال قطايا إن شركة «ايفرجرين» هي شركة مؤجرة فقط للسفينة وإنها غير مسؤولة عن أي حوادث أو أعطال تتعرض لها السفينة خلال رحلتها البحرية، مشيرًا إلى أن الشركة تستأجر السفينة من المالك وتقوم بوضع «الحاويات» الخاصة بها على متن السفينة وحال توفر مساحات أخرى يتم عرضها على شركات الشحن لاستأجارها.

وتابع أن شركة إيفرجرين في حالة السفينة البنمية الجانحة مسؤولة عن الحاويات وتقوم بعملية تأمين على الحاويات فقط لكنها غير مسؤولة عن السفينة ذاتها وبالتالي فهي غير ملزمة بدفع تعويضات لهيئة قناة السويس، إلا اذا كان إيجارها من نوع «الإيجار العاري».

وشرح قطايا أنواع الإيجار في مثل هذه السفن، قائلاً إنه ينقسم إلى 3 أنواع، الأول منها زمني يمتد لعدة سنوات، والثاني إيجار بالرحلة على حسب المدة الزمنية لكل رحلة وفي هذين النوعين تكون الشركة المالكة هي المسؤولة عن التطقيم والصيانة وكل الفنيات، مشيرًا إلى أن «المركب الجانحة» في قناة السويس قامت بتنفيذ النوع الأول من الإيجار.

وقال إن النوع الثالث من الإيجار، هو «إيجار سفينة عارية» تكون فيه الشركة المؤجرة هي المسؤولة عن الصيانة والتطقيم وجميع الأعمال الفنية.