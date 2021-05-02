وسط إجراءات احترازية.. نائب محافظ شمال سيناء يهنئ المسيحيين بالعيد

قام اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، نائبا عن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه عدد من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامى، اليوم الأحد، بزيارة مطرانية سيناء الشمالية بضاحية السلام بالعريش لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، حيث كان فى استقبالهم الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحى وعدد من الأسر المسيحية.

وأكد نائب المحافظ، على وحدة الشعب المصرى بمسلميه وأقباطه، وأنه لا فرق بين مسلم ومسيحى، وأن الجميع مصريين يعيشون على أرض واحدة، ويجمعهم وطن واحد، ونقل تهنئة المحافظ إلى جميع المسيحيين على أرض شمال سيناء وكافة ربوع مصر وتهنئتهم بعيد القيامة المجيد.

المسلمون يشاركون الآقباط عيدهم

وأشار اللواء هشام الخولي، إلى ضرورة مشاركة المسلمين لجميع المسيحيين فى كل المناسبات.

وأشاد نائب المحافظ، بروح التعاون والألفة بين أبناء الشعب المصرى، متمنيا دوام الاستقرار.

ومن جانبه أثنى الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، على العلاقات الطيبة التى تربط بين كل من المسلمين والمسيحيين على أرض مصر، وخاصة سيناء التى كانت مسرى الأنبياء ومسار العائلة المقدسة .

قزمان: أرض سيناء المكان الوحيد الذى باركته العائلة المباركة

وأكد ألانبا قزمان، أن أرض سيناء هى المكان الوحيد الذى باركته العائلة المقدسة عند المجىء إلى مصر، وأن هذا المسار مسجل تاريخيا وموجود على أرض الواقع في شمال سيناء التى تعتبر مدخل العائلة المقدسة إلى أرض مصر، ثم انتقلت منها إلى باقي الأماكن في مصر، وأن شعب مصر يتشارك دائما فى الأعياد والاحتفالات وكافة المناسبات.

وقدم ألانبا، الشكر إلى القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى ومعاونيه وجميع المسئولين ، وإلى محافظ شمال سيناء ومعاونيه وكافة القيادات ورجال القوات المسلحة والشرطة ورجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر الشريف وكل أبناء سيناء، لتضامنهم ومحبتهم وتهنئتهم ومشاركتهم له، وأن عيد القيامة يذكره بالتضحية والبذل والفداء، كما أن جوهر الشعب المصرى هو الانسانية والمحبة.

ومن جهته أعلن الشيخ محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية في شمال سيناء، عن تهنئته للاخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة، مشيرا إلى العلاقات الطيبة من الود والمحبة بين كل المصريين، متمنيا أن يعم الاستقرار ويسود الأمن جميع أرجاء مصر وخاصة شمال سيناء.

حضر اللقاء كل من حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، علاء الدين سمرى مدير عام التموين، سعدية محمود حسن مدير عام التضامن الإجتماعى، الشيخ الشحات ابراهيم البربرى مدير المتابعة بأوقاف شمال سيناء، وعدد من القيادات .