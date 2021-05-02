إصلاح الكسور المفاجئة في شبكة مياه القناة

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ لمواسير المياه في وقت قياسى، وأنه تابع عمليات الإصلاح التي تم الانتهاء منها، للعمل الدائم لتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين، وأن مهندسو وفنيو وعمال الشركة انتقلوا بشكل فوري حينما تلقينا بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير المياه خلال 24 ساعة الماضية، في القطاعات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، بورسعيد.

وأضاف رئيس الشركة، أنه أصدر تعليمات مشددة بالتجاوب الفوري والسريع مع الأعطال والكسور المفاجئة في شبكات وخطوط المياه، وتوفير كل المعدات للانتهاء من الإصلاحات فى فتره زمنية وجيزة، للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة، الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، إصلاح خط مياه 6 بوصة بخط طرد محطة مياه أبوعياد، وإصلاح كسر خط مياه 10 بوصة بمنطقة أبوعياد، وتم إصلاح كسر خط 10 بوصة بمنطقة طريق المعاهدة، وإصلاح وصيانة محبس 10 بوصة في مثلث مدينة المستقبل، وإصلاح كسر 4 بوصة PVC بقرية الواصفية، وإصلاح كسر 4 بوصة بمنطقة شارع المعهد الديني، وإصلاح كسر 10 بوصة علي ترعة ابوعياد، وإصلاح كسر 10 بوصات PVC علي طريق المستقبل الواصفية، وإصلاح كسر 10 بوصة بقرية العطارة.

والانتهاء من إصلاح كسر في خط مياه 2 بوصة خلف الشهر العقاري بالقنطرة شرق، وتم إصلاح كسر 2 بوصة بمنطقة عزبة ناصر بالقنطرة شرق، كما تم إصلاح كسر في خط مياه 10 بوصة المغذية للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، وتم الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه 2 بوصة بجوار العمارة رقم 16 مساكن مبارك بمدينة المستقبل.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتم عمل غسيل لشبكات مياه الشرب بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامني بذلك، مضيفا أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وغسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.