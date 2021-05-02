بعد حرمان 13 عاما.. نجاح عملية ولادة توأم لأم مصابة بكورونا في الغردقة (صور)

بعد نجاح فريق طبي بمستشفى الغردقة العام إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا تحمل توأم تبلغ من العمر 38 عاما، والتي وضعت حملها داخل المستشفى، وحالة الأم والأطفال مستقرة، والتي ظلت 13 عاما منتظرة هذا الحدث السعيد، حيث أن هذه المرة هي الأولى التي ترزق فيها بعد زواج استمر 13 عاما.

وأعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، نجاح فريق طبي بمستشفى الغردقة العام في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا وتحمل توأم، والتي وضعت حملها داخل المستشفى وحالة الأم والطفلين بصحة جيدة.

وأشار الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إلى أن عملية الولادة أجريت تحت إشراف فريق طبي متخصص في مكافحة العدوى وإجراءات احترازية ووقائية صارمة وفريق طبي من أخصائي النساء والتوليد والتخدير والأطفال، وبمعاونة فريق التمريض وهم: «دكتور أحمد إبراهيم فهيم أخصائي نساء وتوليد، والدكتور عبدالعزيز محمود طبيب مقيم نساء، والدكتور عبدالله جاد طبيب مقيم نساء، والدكتور إسلام محمد طبيب مقيم نساء، والدكتور مصطفى عبداللاه أخصائي تخدير، والدكتور أحمد فتحي طبيب مقيم أطفال»، مؤكدًا أن الأم والطفلين بصحة جيدة.

وأثنى وكيل وزارة الصحة على الخدمة بمستشفى الغردقة العام تحت إدارة دكتور جمال المغربي مدير المستشفى لأول حالة ولادة بالمستشفى لسيدة مصابة لفيروس كورونا تحمل في توأم.

وأوضح مرعي أنه تم وضع الأم داخل غرفة عزل منفصلة، وتقديم الرعاية الطبية للأطفال بإشراف طاقم طبي داخل حضانة الأطفال بالمستشفى، وخضعوا للرعاية بقسم الحضانات بالمستشفى للملاحظة فقط، مشيرًا إلى أنه جرى تطهير غرفة العمليات قبل وبعد إجراء العملية، طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات.