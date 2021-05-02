طلاب «سيارة معلمة العريش» يعتذرون لها.. و«التعليم» تحقق في الواقعة

نشر طلاب مدرسة عماد الدين فيديو جديد، يعتذرون فيه عما بدر منهم فى حق سيارة إحدى المُدرسات بمدينة العريش، بعد أن قاموا بنشر فيديو على تطبيق «التيك توك»، قبل ساعات، وهم يعبثون بشكل انتقامي بسيارة المُدرسة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القصة عندما قام 4 طلاب بنشر فيديو على موقع «تيك توك» وهم يقومون بالعبث بسيارة إحدى المدرسات، والتي كانت منتدبة للمراقبة على امتحانات الثانوية، بإحدى مدارس البنين في مدينة العريش.

إيمان البيومي: تفاجئت بالفيديو على التيك توك وتلفيات السيارة

قالت إيمان البيومي مدرسة، إنها فوجئت أثناء مغادرتها مدرسة عماد الدين الثانوية بنين في العريش بحدوث تلفيات في سيارتها، وعند وصولها المنزل، شاهدت فيديو لطلاب بنفس المدرسة يرقصون على السيارة بشكل عنيف، بقصد إحداث تلفيات في السيارة، ما جعلها تنوي رفع قضية تعويض ورد اعتبار من الطلاب وأولياء الآمور عما بدر من أبنائهم، بعد أن تواصلت مع المديرية وإدارة المدرسة والذين أعلنوا تضامنهم بشكل كامل مع المُدرسة.

مديرية شمال سيناء تتوعد الطلاب المشاغبين

من جهة أخرى قالت منى أبو المعاطي، وكيل إدارة العريش التعليمية، إننا نعتذر للمُدرسة الفاضلة على هذا السلوك غير الحضاري الذي صدر من الطلاب، وأن المديرية بكامل رؤسائها تستنكر هذا الفعل المشين، وسنرد الاعتبار.

التحقيق في واقعة تلفيات سيارة المدرسة

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، بيان لها، قالت فيه إنه سيتم التحقيق في الواقعة لمحاسبة المتسبب وإعادة الحق للمدرسة، ولن تسمح المديرية بتكرار تلك المشاهد غير الحضارية، وأن مدارس شمال سيناء لن يكون فيها مكان للسلوكيات السلبية.

وأكد البيان أن هناك اجتماعا على مستوى قيادات المديرية، سوف يعقد خلال ساعات لإصدار قرارا مهم، وإجراء مناسب لإعادة حق المدرسة واتخاذ إجراءات مناسبة لمنع تكرار مثل تلك الأفعال الصباينية.