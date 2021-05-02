بريطانيا تعلن خطة لتطعيم الأطفال ضد كورونا.. كيف تحدد الجرعات؟

في ظل الانتظار المحموم لانتهاء كابوس وباء فيروس كورونا المستجد، تعتزم السلطات الصحية في بريطانيا تنفيذ خطة لتطعيم الأطفال ما فوق 12 عاما في شهر سبتمبر المقبل، وفقما ذكرت وسائل إعلام محلية عدة، نقلا عن موقع سكاي نيوز العربية.

وحسبما أفاد التقرير، فإن خطة تطعيم الأطفال تنتظر حاليا تأكيدا من اللجنة المشتركة للتطعيم، ويتم جمع بيانات تفصيلية للسيناريوهات المختلفة المحتملة من قبل مسؤولي هيئة الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا، حيث تشير إلى أنه سيتم تقديم الجرعة الأولى من لقاح كورونا «كوفيد 19» للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما، فما فوق عندما يبدأ الفصل الدراسي الأول في الخريف المقبل.

عبدالوهاب: مناعة الأطفال تختلف من طفل لآخر

مناعة الطفل تختلف من طفل لآخر حسب طبيعة التغذية والبيئة المحيطة به، فعلى سبيل المثال الطفل الساكن في هواء الريف النقي قد تكون مناعته أفضل من طفل المدينة، بحسب قول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة.

أما عن مكونات اللقاح، أشارت عبدالوهاب في حديثها لـ«الوطن» إلى أنه مكونات اللقاح معروفة إما يتم تصنيعه من جزء من الغلاف الخارجي للفيروس أو جزء من التركيب الجيني للفيروس، أما الاختلاف يتمثل في الجرعات التي تختلف من الأطفال والبالغين.

جرعة الأطفال حسب الحالة الجسمانية

أما عن جرعة الطفل من أي لقاح فإنه يتم تحديدها حسب مكونات اللقاح، وتحسب وفقًا للوزن أو الحالة الجسمانية للطفل، بحسب تصريحات استشاري البكتيريا والمناعة بجامعة القاهرة.

مناعة الأطفال

مناعة الطفل أقوى واستجابته أفضل للقاحات بوجه عام عن الكبار، وبحسب تصريحات الدكتورة غادة نصر الدين، أستاذ الصحة العامة، الأطفال دائما في كل دول العالم الأقل إصابة بفيروس كورونا والأقل ضررًا في حال إصابتهم.

أما الجرعة الخاصة بالأطفال في أي لقاح تختلف حسب نوع المادة الفعالة، وبحسب تصريحات نصر الدين لـ«الوطن» يتم تحديد الجرعة حسب احتياجات جسم الطفل.