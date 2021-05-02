حسام حسني يناشد المواطنين بأخذ لقاح كورونا: حكموا عقلكم.. منتظرين إيه؟

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الأمل في انتهاء وباء كورونا، يكون في لقاح واق أو دواء شاف، وحتى هذه اللحظة ما يتواجد هو بروتوكولات علاجية لها نسب شفاء مرتفعة، وليس دواء شافيا، موضحا أن اللقاح لا يقي من العدوى من المرض، ولكنه يقي من الأعراض شديدة الخطورة من المرض، «لو تلقى اللقاح وأصيب بالمرض الأعراض تكون بسيطة جدا زي أعراض البرد العادية».

وناشد «حسني»، خلال برنامج «الحكاية»، المذاع على المنصة الإلكترونية «شاهد»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، المواطنين بأخذ اللقاح، قائلا إنه من شأنه الحماية من الدخول للمستشفيات والوفيات، وهناك دولة في المنطقة أتمت تلقيح معظم سكانها وصلت في الأيام الماضية لنسب الوفيات صفر، ونسبة دخول المصابين للمستشفى انخفضت 76%.

وعن خوف البعض من الأعراض التي تظهر نتيجة للتطعيم، قال: «ابني وهو عنده شهرين اتطعم باللقاح الثلاثي، وأنا عارف إن هذا التطعيم يؤدي للحرارة 48 ساعة، إيدهوله ولا لأ؟ ودي نفس الفكرة، مفيش لقاح مفيهوش بعض الأعراض المستحملة، ما بالكم وأحنا في وباء وشايفين كم الوفيات اللي بتحصل حول العالم ودول بتقفل وفيها وفيات بالألوفات.. منتظرين إيه عشان تاخدوا اللقاح؟ أرجو من كل مصري يحكم عقله وضميره ويتوجه لأقرب مركز لقاح لتلقي اللقاح».