ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم أسلحة خلال حملة أمنية بالقليوبية

ألقت أجهزة الأمن في القليوبية القبض على 4 تجار مخدرات بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، وأسلحة نارية وبيضاء وكميات من الطلقات، وذلك خلال حمله أمنية بمدينة طوخ، وتم التحفظ على المضبوطات، وأحيل المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسهم.

وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، يفيد بقيام حملة أمنية استهدفت دائرة المركز، وأسفرت عن ضبط قطعتي سلاح ناريين، وكمية من الطلقات النارية بحوزة متهمين اثنين.

وضبطت 5 قضايا مخدرات، ضبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 4 متهمين، لاثنين منهم معلومات جنائية، فيما ضبطت قطعة سلاح أبيض، وضُبط متهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى إحدى القضايا.

كما تمكنت الحملة من تنفيذ 2241 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتولت النيابة التحقيق.

وفي وقت سابق، ضبطت مباحث التموين فى القليوبية خلال حملة مكبرة شنتها على المحال ومخازن السلع 3 طن لحوم مفرومة وفيليه ودواجن وجمبري ولانشون غير صالح للاستخدم الآدمي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخرالدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حداد، مدير مباحث المديرية، يفيد متابعة الحملات التموينية، حيث تم القيام بحملة قادها العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، ما أسفر عن ضبط مفرمة لحوم عُثر بها على 2,5 طن مفروم وهياكل دواجن بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.