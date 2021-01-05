حبس 3 تجار مخدرات بحوزتهم كيلو «استروكس» في طوخ

أمرت النيابة العامة في محافظة القليوبية، بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال بنها، اليوم الثلاثاء، بحبس 3 متهمين بالإتجار في المواد المخدرة، لمد ة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهم وبحوزتهم كليو من مخدر "الاستروكس".

كما قررت النيابة إرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الجنائي لتحليلها، لبيان عما إذا كانت تحتوي على مواد مخدرة من عدمه.

وتلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطاراً من العميد تامر موسى، مأمور قسم طوخ بالقبض على تشكيل عصابي للإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزته كيلو استروكس.

تم إخطار اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، وتبين من تحريات المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، أن المتهمين "م. ص. د"، 26 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من الاستروكس المخدر، تزن حوالي 300 جرام، ومبلغ مالي 185 جنيهاً، وهاتف محمول، و"ح. م. أ."، 20 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من الاستروكس المخدر، تزن حوالى 350 جراماً، ومبلغ مالي 135 جنيهاً، وهاتف محمول، و"ك. م. د."، 19 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من الاستروكس المخدر، تزن حوالى 400 جرام، ومبلغ مالي 65 جنيهاً.