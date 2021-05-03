«بدون حظر بيع».. خطوات الحصول على قرض سيارة بـ2 مليون جنيه بعدة بنوك

تمنح البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، عدة تسهيلات بالاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، حيث يأتي على رأسها تمويل شراء السيارات الجديدة والمستعملة، إذ تتيح برامج مختلفة لـقروض السيارات الجديدة بشروط ميسرة على فترات سداد تصل لـ10 سنوات، وبتمويل يصل لـ2 مليون جنيه، للموظفين بالقطاع الخاص أو الحكومي، وكذلك أصحاب الأعمال والمهن الحرة، وفق عدد من الشروط والامتيازات.

وترصد «الوطن»، إجراءات الحصول على تمويل شراء السيارات الجديدة، دون مقدم أو حظر بيع، وفقا لسياسات البنوك المعلنة، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر العائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية.

تفاصيل قرض السيارة الجديدة دون مقدم أو حظر بيع من البنك الأهلي

ـ بدون ضامن.

ـ تمويل يصل لمليون جنيهاً.

ـ تمويل يصل الى 100 % من سعر السيارة.

ـ فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام.

ـ سعر عائد تنافسي.

ـ برامج خاصه لموظفي الشركات.

ـ حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1500 جنيهاً.

ـ بدون مصاريف استعلام ائتماني.

ـ بدون مصاريف فتح حساب.

ـ برامج متنوعة لكافة قطاعات العملاء.

ـ برنامج موظفين بتحويل راتب.

ـ برنامج موظفين بإثبات دخل.

ـ برنامج موظفين بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60%.

ـ برنامج أصحاب أعمال، مهن حرة بمقدم 50%من سعر السيارة وتمويل 50%.

ـ برنامج أصحاب أعمال/ مهن حرة بمقدم 30%من سعر السيارة وتمويل 70%.

ـ برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة إضافية 50% من سعر السيارة.

ـ برنامج كبار عملاء البنك الأهلي المصري.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

ـ فاتورة مرافق «وفقاً للسياسة المعتمدة».

تفاصيل قرض السيارة الجديدة دون مقدم أو حظر بيع من البنك الأهلى الكويتي

ـ مبلغ تمويل يصل حتى 1.5 مليون جنيهاً.

ـ سعر عائد تنافسي.

ـ تأمين على الحياة طول فترة التمويل «اختياري».

ـ مدة تمويل تصل حتى7 سنوات.

ـ سعر عائد متناقص يبدا من 14.50% سنوياً.

تفاصيل قرض السيارة الجديدة دون مقدم أو حظر بيع من بنك القاهرة

ـ قيمة القرض تبدأ من 15 ألف جنيهاً وتصل لـ2 مليون جنيه «وفقاً لبرنامج القرض الممنوح».

ـ مرونة في فترة السداد تصل إلى 7 سنوات، لجميع السيارات عدا السيارات الصيني، فيكون الحد الأقصى لمدة القرض 5 سنوات.

ـ تمويل يصل إلى 70% من قيمة السيارة.

ـ الحد الأدنى للدخل الشهري 2000 جنيهاً.

ـ يجب أن يكون الحد الأدنى للعمر 21 عاماً والحد الأقصى 65 عاماً في نهاية فترة سداد التمويل.

ـ مقدم يبدأ من 0% وحتى 70%.

ـ يشترط أن يكون العميل قضى عام كامل في جهة العمل الحالية، حال إذا كان موظفا حكوميا.

ـ يشترط أن يكون قضى عامين في جهة العمل الحالية، في حالة أصحاب المهن الحرة.

ـ تقديم بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل، على أن تكون سارية المدة.

ـ إيصال مرافق حديث الإصدار كهرباء أو ماء أو غاز.

ـ بيان مفردات مرتب صادر من جهة العمل.