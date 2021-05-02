هل حرقان الأنف من أعراض كورونا؟.. استشاري مناعة يجيب

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنَّ أعراض فيروس كورونا في الموجة الثالثة مختلفة بعض الشيء عن الموجتين السابقتين، مبينًا أنَّ أهم التغيرات في أعراض فيروس كورونا تتمثل في إحمرار العينين وفقدان السمع المفاجئ والصداع الشديد والإعياء وكذلك حرقان الأنف من أعراض كورونا نتيجة السيلان الذي يحدث، لافتًا إلى أنَّ أعراض فيروس كورونا الشائعة تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاستي الشم والتذوق وسيلان الأنف والألم في البطن والعظام.

هل حرقان الأنف من أعراض كورونا

وأكّد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، لـ«الوطن»، أنَّ الموجة الثالثة لفيروس كورونا هي أشد من الموجتين الأولى والثانية، لذا لابد من اتباع الإجراءات الاحترازية خاصة هذه الفترة، فالمنحنى الوبائي يشهد تسجيل أعلى معدلات الإصابة والوفيات.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان مجددًا من المواطنين ضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدًا، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو الأحضان في أثناء اللقاء والاكتفاء بالترحيب بالأيدي خلال اللقاء.

وتواصل وزارة الصحة أيضًا رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخري، مناشدة المواطنين في حال ظهور أي أعراض بضرورة الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان إجمالي عدد مصابي فيروس كورونا فى مصر، مبنية أنَّ العدد وصل إلى 224517 من ضمنهم 168665 حالة تمّ شفاؤها، كما أكّدت التقارير الصادرة من وزارة الصحة والخاصة بمستجدات الفيروس ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا الى 77% وفقًا لإحصائيات الوزارة.