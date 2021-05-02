لماذا ذروة الموجة الثالثة لكورونا تأتي في العيد؟.. الصحة تجيب

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن ذروة انتشار الفيروس في الموجة الثالثة ستزيد خلال الأيام القليلة المقبلة، لذلك يجب اتباع الإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الفترة الماضية شهدت حالة من التراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين، خاصة قبل شهر رمضان ومع دخول الشهر الكريم وإقامة الليالي الرمضانية، وكذلك الخيم الرمضانية والزيارات العائلية والتجمعات ساهمت في الوصول إلى قمة المنحنى الوبائي.

سيناريو الهند ليس بعيدا عن مصر

وأضاف «النادي» أن سيناريو الهند ليس بعيدا عن مصر، خاصة وأن الهند قبل الدخول في هذا السيناريو السيئ كانت تحتفل بمناسبة دينية لهم، ونحن الآن نمر بعدد من المناسبات الدينية، وهناك ملاحظات عديدة أهمها تراخي المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية حتى البسيطة منها وهي ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي وعدم التواجد في أماكن مزدحمة.

توقعات بزيادة الإصابات

وأوضح عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، وزارة الصحة والسكان سجلت أمس 1032 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية هذه الأرقام تخص مستشفيات وزارة الصحة والسكان وهناك أرقام أخرى، وأعداد مصابي الفيروس في تزايد «أرجو من الناس أنها تتبع الإجراءات الاحترازية إحنا قدام فيروس بيتحور وبيتغير وكل حاجة واقفة على تحركات وسلوكيات المواطنين».

وفي سياق متصل ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع والتسجيل على موقع لقاح كورونا للحد من انتشار العدوي، وطالبت من المواطنين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية المختلفة والتواصل مع الوزارة في حال ظهور أي عرض من أعراض كورونا، وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو الحالة من أمراض مزمنة حتى يساهم في تقليل حجم الوفيات.