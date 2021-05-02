«مستثمرو السياحة»: الشركات الروسية لم تحدد جدول رحلاتها لشرم والغردقة

قال محمد فلا عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن شركات الطيران الروسية لم تحدد حتى الآن جداول رحلاتها إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، ولم تتقدم بطلب لسلطة الطيران المدني المصري لتسيير رحلات إلى المطارين.

وأضاف محمد فلا في تصريحات إلى «الوطن» أنه من المتوقع أن تبدأ شركات الطيران الروسية في إعلان جداولها وموعد حجز الرحلات لشرم الشيخ والغردقة خلال الأيام المقبلة، على أن تبدأ في تسيير الرحلات بداية من منتصف شهر مايو الجاري.

الفنادق جاهزة لاستقبال السياح من روسيا

وأشار إلى أن كافة المنشآت الفندقية بالمدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، مستعدة لاستقبال السياح الروس المتوقع حضورهم لمصر خلال الأسابيع المقبلة، موضحًا أن القطاعين السياحي الحكومي والخاص يستهدفان جذب أعداد تتراوح ما بين 500 ألف إلى مليون سائح روسي هذا العام، منوها إلى أن عودة السياحة الروسية ستسهم في إحداث انتعاشة سياحية بكل من شرم الشيخ والغردقة خلال الشهور المقبلة.

وأوضح أن أعداد الغرف الفندقية المفتوحة حاليًا وفقًا لضوابط التشغيل والتي لا تسمح للفنادق باستقبال الزبائن بنسبة أكبر من 50%، كافية لاستقبال السياح الروس المتوقع حضورهم لمصر خلال الشهور المقبلة.

وكشف عن أنه حال حدثت طفرة في أعداد السياح الروس الوافدين لمصر عن الأعداد المتوقعة، فستكون هناك مشكلة كبيرة حيث لن تكفي الغرف المتاحة لتسكين كافة السياح الروس أو الوافدين من الدول الأخرى.

تخوفات من فيروس كورونا

وأشار فلا إلى وجود تخوفات لدى القطاع السياحي من تأثير الموجة الثالثة من فيروس كورونا «كوفيد 19» على نسب إقبال السياح الوافدين إلى مصر خلال الفترة المقبلة خاصة مع تصاعد نسب الإصابات عالميا ومحليا، موضحا أن الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء سيكون له مردود إيجابي على الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال المرحلة المقبلة.