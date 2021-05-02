محافظ جنوب سيناء يتابع تطوير الطريق الدائري الجديد بشرم الشيخ

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، بجولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، لمتابعة نسب التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وتفقد المحافظ خلال الجولة مواقع العمل بتطوير الطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ.

الرئيس السيسي وجه بتطوير الطريق

وقال المحافظ إنه جاريِ تطوير الطريق بالمدينة، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون المدينة مقصد سياحي متجددة للسائحين الوافدين عليها.

وأوضح المحافظ أن أعمال تطوير الطريق تتضمن، إنشاء 5 حارات مرورية يمين، و5 حارات مرورية يسار، ومشاية على الجانبين للمشاة والدراجات، وحارة تهدئة و6 كباري، منها 4 لوب U.T دوران للخلف.

تطوير الطريق الدائري بطول 21 كيلو مترًا

وأشار المحافظ إلى أنه يجري تطوير الطريق بداية الدائري محطة وقود التعاون بمدخل المدينة، حتى ميدان قسم ثان شرم الشيخ نبق، بطول 21 كليو مترًا، حسب تصميم الطريق ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بشرم الشيخ في مجال الطرق والكباري.

غلق الشواطئ والمتنزهات في شم النسيم

وأصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، توجيهات بغلق الشواطئ العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين والأسواق العامة و المطاعم والكافيهات التي لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية المحددة من وزارة السياحة، وكذا التنمية المحلية وباقي الوزارات المعنية، وذلك تأكيدًا علي استمرار جنوب سيناء كإحدى أقل محافظات مصر في نسب الإصابات بالفيروس.

وأكد المحافظ اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتأكيد علي تنفيذ الإجراءات الاحترازية، واتباع أقصى درجات الحيطة والحذر للحد من ومنع تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ في بيان له اليوم، إنه جرى الدفع بدوريات ولجان متخصصة للمرور علي الشواطئ العامة والمتنزهات، للتأكد من غلقها، وأيضًا متابعة المطاعم والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.