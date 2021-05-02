بعد طرحها نسخة V8.. مواصفات بنتلي Flying Spur الجديدة

خلال الآونة الأخيرة، تم إطلاق أيقونة العلامة بنتلي «Flying Spur» ذات المحرك V8 بمنطقة الشرق الأوسط؛ وخلال الأسطر التالية نقدم رصدا لأهم المواصفات والإمكانيات الخاصة بالسيارة الجديدة من المصنع البريطاني.

أطلقت شركة «بنتلي» أيقونتها Flying Spur بمحرك V8 في منطقة الشرق الأوسط.

وتتميّز السيارة Flying Spur V8، المتوفرة الآن كبديل للطراز الأيقوني بمحرّك W12، بكونها تقدّم تجربة تتمحور أكثر حول السائق مع مزيد من مستويات الرشاقة إضافة لنغمة ذات شخصية محدَّدة أكثر للمحرّك، فيما تستفيد أيضا من مدى قيادة زائد بين كل توقّف لتعبئة الوقود مع تحقيق انخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

- تتوافر السيارة الجديدة بمحرك V8 بالشاحن التوربيني التوأمي، ذو سعة 4.0 لتر 4000 سي سي، يولّد قوّة قصوى تبلغ 542 حصان، وعزم أقصى للدوران قدره 770 نيوتن/متر، عند أقل من 2000 دورة بالدقيقة.

- تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 4.1 ثانية.

- تصل السيارة إلى سرعتها القصوى عند 318 كم/ساعة.

- لأجل تعزيز مستويات الكفاءة باستهلاك الوقود، يستطيع محرّك V8 إيقاف عمل أربع من أسطواناته الثمان في ظروف الحمل المنخفض، مع الإشارة إلى أن هذا التغيير لا يشعر به الركّاب؛ إذ تتم عملية الإيقاف في غضون 20 جزء من الثانية تقريبا.

- السيارة الجديدة أخف 100 كجم من النسخة ذات محرّك W12، وهو ما يتيح الإحساس بالسيارة بأنها أكثر رشاقة .

- تتميز السيارة بعدة تجهيزات متطورة من بينها ( التعليق الهوائي المتكيفAdaptive Air Suspension، وتوجيه العزم عبر الكبحTorque Vectoring by Brake، والتحكّم بديناميكيات القيادةDrive Dynamics Control ،والتوجيه الكهربائي Electric Steering ).

- كما تتمتع السيارة بتقنية النظام الكهربائي النشط بقوّة 48 فولت لمنع الانقلاب لأجل تعزيز تجربة الركوب الديناميكي (Bentley Dynamic Ride) الرائدة من بنتلي .

- تحتوى السيارة على شاشة لمس للتحكّم عن بعد (Touch Screen Remote) جديدة في الجهة الخلفية من المقصورة.

- تحتوى السيارة على خمسة مقاعد مريحة متوفرة بخمسة ألوان للكسوات، بالإضافة إلى مواصفات Colour Specification الاختيارية 10 ألوان أخرى للكسوات وتصميمين داخليين ثنائيي اللون.

- تأتي السيارة مع عجلات سبيكية مطلية حجم 20 بوصة من 10 أذرع، وشعار V8 مجنَّح وأطراف أنابيب عادم رباعية.