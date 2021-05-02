جامعة المنصورة تنعى عميد كلية الحاسبات والمعلومات السابق

نعت جامعة المنصورة اليوم، الدكتور حسن حسين سليمان، أستاذ هندسة الإلكترونيات والاتصالات، عميد كلية الحاسبات والمعلومات السابق، الذي توفي اليوم، بعد أن شغل منصب عميد الكلية منذ تأسيسيها عام 2012، واستمر في منصبه حتى عام 2020، وشغل عدة مناصب قيادية في الجامعة منها مدير الحاسب العلمي، وأيضا مستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات.

جامعة المنصورة تنعى العميد السابق

وأصدرت جامعة المنصورة بيان نعي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قالت فيه: «ببالغ الحزن والأسى تنعى أسرة جامعة المنصورة رئيسا ونوابا وجميع منسوبي الجامعة الدكتور حسن حسين سليمان - أستاذ هندسة الإلكترونيات والاتصالات وعميد كلية الحاسبات والمعلومات السابق، الذي وافته المنية اليوم، تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه فسيح جناته وانزل على أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون».

نائب رئيس جامعة المنصورة ينعى العميد الراحل

وفي سياق متصل، نعى نائب رئيس جامعة المنصورة، العميد الراحل في بيان له، قائلا: «ببالغ الحزن والأسى ينعى أ.د أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا وجميع العاملين بقطاع الدراسات العليا بالجامعة أ.د/ حسن حسين سليمان - أستاذ هندسة الإلكترونيات والاتصالات وعميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة الأسبق والذي وافته المنيه اليوم، كما يتقدم د بخالص العزاء لأسرة سيادته في وفاة المغفور له بإذن الله داعيا من الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويدخله فسيح جناته، وأن ينزل على أهله الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله»

وحصل الدكتور حسن حسين سليمان، علي دكتوراه هندسة الاتصالات عام 1993، وشغل عدة مناصب منها عميد كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة المنصورة منذ عام 2012، وأستاذ هندسة الإتصالات في كل من كليتي الهندسة والحاسات والمعلومات.