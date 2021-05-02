عاجل.. حريق في 7 محلات بقنا دون وقوع إصابات بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في 7 محال تجارية على مساحة نصف قيراط، في نجع الدوم، بقرية المحروسة التابعة لمحافظة قنا.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا بنشوب حريقا في عدد من المحلات، في نجع الدوم بقرية المحروسة بقنا.

على وجه السرعة انتقلت سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المناطق المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكانت قوات الحماية المدنية بقنا، تمكنت اليوم أيضا، من السيطرة على حريق نشب في حوش للماشية، بقرية الشيخية بمركز قفط، جنوب قنا.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، ودفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة؛ إذ أسفر الحريق عن نفوق بعض الماشية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.