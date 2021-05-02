بسبب المذاكرة.. انتحار طالبة غرقا بترعة الإسماعيلية في القليوبية

لقت طالبة ثانوي مصرعها، إثر انتحارها من أعلى كوبري أبوزعبل بترعة الإسماعيلية، بسبب خلافات مع والديها على المذاكرة.

تحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن جثة المتوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ بوفاة الطالبة «ب. ع» 17 عاما طالبة بالصف الثالث الثانوي، حيث قامت بإلقاء نفسها من أعلى كوبري أبوزعبل بترعة الإسماعيلية، جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والعقيد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة.

وتبين أن سبب ارتكاب الواقعة خلافات بين المتوفاة ووالديها بسبب المذاكرة، وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة، بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن جثة المتوفاة، وطلب تحريات المباحث.

في وقت سابق؛ لقى طالب بكلية الطب مصرعه أثناء عبور شريط السكة الحديد بقرية طحانوب مركز شبين القناطر، تم نقل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد بتلقيه إشارة من النجدة بمصرع شاب أثناء عبور السكة الحديد أمام قرية طحانوب بدائرة المركز.

جرى إخطار اللواء فخرالدين عربى مدير أمن القليوبية، وبالفحص للعميد سيد محمد مأمور مركز شبين القناطر، تبين مصرع «أحمد. ع» طالب بكلية الطب ومقيم طحانوب أثناء عبور شريط السكة الحديد صدمه القطار، ما أدى إلى مصرعه في الحال، تم نقل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.