ارتفاع مبيعات السيارات 57% خلال مارس الماضي في مصر

فور انتهاء الشهر الأخير من الربع الأول للعام الجاري 2021، سجلت مبيعات السيارات بمختلف الأنواع والعلامات التجارية داخل السوق المحلية، نسبة ارتفاع وصلت إلى 57.46% بعدد 26329 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات شهر مارس من العام المنصرم 2020، حيث سجلت عدد 16721 مركبة؛ وذلك حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

وحسب التقرير، فقد سجلت مبيعات السيارات (الملاكي) معدل ارتفاع بنسبة وصلت إلى 67% خلال مارس 2021 بعدد 19525 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات مارس 2020 حيث سجلت عدد 11662 مركبة.

كما أوضح التقرير، ارتفاع مبيعات مركبات (الأوتوبيس والميكروباص) بنسبة وصلت إلى 9.7% بعدد 2056 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات شهر مارس 2020 حيث سجلت عدد 1874 مركبة؛ فيما سجل معدل مبيعات مركبات (الشاحنات) ارتفاعًا بنسبة 49.1% خلال مارس 2021 بعدد 4748 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات مارس 2020 حيث سجلت عدد 3185 مركبة.

وفي ذات السياق أشار التقرير، إلى قائمة تضم أكثر من 12 علامة تجارية تتنافس على الأكثر مبيعًا للسيارات بمختلف الأنواع، خلال شهر مارس الماضي، حيث سجلت العلامة التجارية "شفرولية" الترتيب الأول بالقائمة بمعدل 4876 مركبة مقارنة بعدد مبيعات مارس 2020 حيث سجلت عدد 3617 مركبة.

وجاءت «هيونداي» بالترتيب الثاني بالقائمة بمعدل مبيعات 3719 مركبة، وتسجل ارتفاعًا ملحوظ بالنسبة لمعدل مبيعات مارس 2020 حيث سجلت عدد 1349 مركبة؛ كما سجلت «نيسان» ارتفاعًا في معدل مبيعاتها حيث سجلت عدد 2944 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال مارس 2020 حيث سجلت عدد 1467 مركبة.

وسجلت سيارات «تويوتا» الترتيب الرابع بالقائمة بعدد 2298 مركبة، وتسجل انخفاضًا بسيط بالنسبة لمعدل مبيعاتها خلال مارس 2020 حيث سجلت عدد 2415 مركبة؛ وفي الترتيب الخامس جاءت سيارات العلامة الصينية «إم جي» بارتفاع ملحوظ في معدل مبيعاتها حيث سجلت عدد 2086 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال مارس 2020 حيث سجلت عدد 1146 مركبة.