كسروا الرعاية.. اعتداء أسرة مريض مصاب بكورونا على الطاقم الطبي بمستشفى مبرة المحلة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم الأحد، من جهودها لكشف غموض واقعة اعتداء أسرة مصاب على الطاقم الطبي بقسم الاستقبال والعناية الرعاية للحالات الحرجة، بمستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي بالمحلة الكبرى.

جهود أمنية لضبط الجناة وتسليمهم للعدالة

وكانت المستشفى شهدت عصر اليوم، واقعة اعتداء أسرة مريض مصاب بفيروس كرونا، على الطاقم الطبي بالسب والقذف والضرب، ما أدى إلى تحطيم وإتلاف بعض الأدوات والأجهزة بقسم العناية المركزة.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد أحمد الحوشي مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى المبرة، تفيد بقيام أسرة مريض مصاب بفيروس كورونا، بالاعتداء على الطاقم الطبي داخل المستشفى، ما تسبب فى تكسير وإتلاف بعض الأجهزة.

كما باشرت قوة من مباحث قسم أول المحلة الكبرى، والمستشار أيمن عصام المستشار القانوني للنقابة للاطمئنان على جميع العاملين بمستشفى المبرة ومباشرة التحقيق في الواقعة.

تفاصيل واقعة الاعتداء علي طاقم مستشفى المبرة وتكسير وإتلاف الرعاية

وبسؤال العاملين بالقسم، أكدوا أن المريض مصاب بفيروس كرونا وحالته الصحية متأخرة، وأرادت أسرته دخوله العناية المركزة ولم يوجد مكان خالي، وفي أثناء محاولاتهم توفير سرير للحالة توفي في الحال الأمر، الذي دعا أسرة المريض، رجلين وثلاث سيدات، بسب وقذف الأطباء والتمريض وتكسير محتويات قسم العناية المركزة، ما أدى إلى حالة من الذعر بين المرضى، ثم فروا هاربين.

ويكثف ضباط مباحث قسم اول المحلة من جهودها لضبط المتهمين مرتكبي واقعة الاعتداء علي الطاقم الطبي.

تحقيقات للهيئة التأمين الصحي في واقعة الاعتداء على الطاقم الطبي

كما وجه الدكتور رائف عوض الله مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، الدكتور محمد حشاد مدير المستشفى بضرورة فتح باب التحقيق في الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.