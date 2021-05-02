«مياه البحر الأحمر»: كسر مفاجئ بالخط الرئيسي المغزي لرأس غارب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، حدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسي المغذي لمعظم مناطق بشارع الإنشاء بمدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر.

وتناشد شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أهالي المدينة بترشيد استخدام المياه، لحين الانتهاء من إصلاح الخط الرئيسي.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان لها، منذ قليل، إنه يتم تشغيل وضخ المياه، غدا الإثنين، في المناطق التالية «السقالة – خور رحمي – منطقة الجوازات»، من الساعة السادسة صباحًا وحتى العاشرة والنصف صباحًا.

وضخ المياه بمناطق «الصحراوية – عمارات أبو النصر – عمارات محمود رضا – عمارات الـ 1008 وحدة – عمارات 496 وحدة»، بعد الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الإثنين.

وتأخير ضخ المياه بمناطق «المعاشات القديمة – الإيمان – الحاج نور – منطقة الكهرباء – السوق القديم – سوريا الجنوبية – عمارات خوررحمي – المحكمة – الـ 46 وحدة»، لحين انتهاء الفنيين بالشركة من الإصلاحات.

وأكدت الشركة المحافظة على دفع المياه للمنازل في مواعيدها، والحفاظ على مواعيد التناوب المعمول بها لجميع قطاعات المدينة بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وفي سياق آخر؛ أعلن رئيس مدينة رأس غارب نقل وتسكين عدد «97» مالك ما قبل 2006، وإعادة التسكين ببلوك بمنطقة حي الروضة وإخلاء وإزالة المنازل، خاصتهم بالمنطقة داهمة الخطورة، وجار استمرار أعمال نقل وتسكين الملاك بمنطقة الخطورة الداهمة «عشش البلد»، وإعادة تسكينهم ببلوك بمنطقة في حي الروضة.