مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 20 لـ مصطفى قمر: ويزو تهرب مع طبيب الفندق

دارت أحداث مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 20 لـ مصطفى قمر، الذي يجسد فيه دور «فارس»، بعد أن أقنع «إسراء» التي تجسد دورها ويزو بالزواج، وعرض عليها تفاصيل ميراثه من جده الذي يقدر بملايين، ما جعلها توافق مقابل الحصول على 5 ملايين جنيه، وتكذب على خطيبها الدكتور «أمجد» في أنها لن تتزوج من «فارس».

أحداث مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 20

يكتشف العاملون في الفندق أن «إسراء» مخطوبة من طبيب الفندق «أمجد»، ويطلب المحامي الخاص بـ«فارس» عدم إبلاغ موكله بحقيقة خطبتها، حتى لا يفشل الزواج، ويحصل على نصيبه من ميراث جده، ولكن موظفة الفندق «فريدة» تكشف لـ«فارس» حقيقة خطبة «إسراء» من «أمجد»، ولكنها تقنعه بأنها لن تتزوج غيره، وبعد أن تأخذ منه «شيكات» بقيمة 3 ملايين جنيه تهرب مع الطبيب.

قصة مسلسل فارس بلا جواز

تدور أحداث مسلسل فارس بلا جواز في إطار كوميدي متصل منفصل، ويجسد فيه مصطفى قمر دور «فارس»، الشاب الذي يمتلك منتجعًا سياحيًا ويرفض الزواج، ما يجعل جده المتوفي يورطه في شرط بوصيته يلزمه بالزواج قبل مرور 60 يومًا من إعلانه بالوصية، وذلك مقابل أن يحصل على نصيبه من الميراث المقدر بـ30 مليون جنيه.

كثرة الديون على الفندق الخاص بـ«فارس» جعلته يقبل بشرط وصية جده، خاصة بعد تهديده بالحبس إذا لم يسدد هذه الديون، ويساعده في البحث عن عروسة المحامي الخاص به «غلاب»، ولكنهم في كل مرة يفشلون لأسباب مختلفة.

فريق عمل مسلسل فارس بلا جواز

«فارس بلا جواز» بطولة مصطفى قمر، رندا عبدالسلام، طارق عبدالعزيز، محمد ثروت، طارق الإبياري، سليمان عيد، وضيوف شرف منهم ويزو، بشرى، داليا مصطفى، مي سليم، أسماء ابو اليزيد، هنا شيحة، هنادي مهنا، دينا بياعة، هيدي كرم، سامي مغاوري، داليا البحيري، أوس أوس، بيومي فؤاد، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله، وتأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.