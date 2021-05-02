«اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.. نص دعاء ليلة القدر كامل 2021» يبحث العديد من المسلمين في شتى بقاع الأرض عن صيغة دعاء ليلة القدر، وذلك للتقرب من الله عز وجل بالمزيد من الطاعات والاستغفار.

وعن «اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا.. نص دعاء ليلة القدر كامل 2021»، كان رسول الله صلّ الله عليه وسلم، حدد ما يجب على المسلم أن يردده من الدعاء في ذلك اليوم، فعن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها قالت: ((قلتُ: يا رسولَ الله، أرأيتَ إنْ علمتُ أيَّ ليلةٍ ليلةُ القدْر؛ ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللَّهُمَّ إنَّك عفُوٌّ تحبُّ العفوَ، فاعفُ عنِّي)) رواه الترمذي.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.. نص دعاء ليلة القدر كامل 2021

وفيما يتعلق بـ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا.. نص دعاء ليله القدر كامل 2021، أمرنا رسول الله أن نردد، «اللهم ربنا لك الحمد، أتمم النعمة والفضل والعافية والستر وجبر الكسر وزيادة البر وكبت الشر، يا من تزيد في الخلق ما تشاء زدنا قوة منك نتقوى بها على طاعتك، نلتمس عونا منك لنقوم بشكر نعمك، أطفئ لوعة قلوبنا بفيض من حبك ولطفك».

ويوجد العديد من الأدعية في ليلة القدر غير اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا.. نص دعاء ليله القدر كامل 2021، ومنها:

- «اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، أن تنظر إلينا في ساعتنا هذه فتنزل علينا رحمة من عندك وحنانا من لدنك تغننا بها عن رحمة وحنان من سواك».

- «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسالك الهدى والسداد يا رب العالمين».

- «اللهمَّ اقسمْ لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِك ما تبلغُنا به جنتَك، ومن اليقينِ ما يهونُ علينا مصيباتِ الدنيا، ومتعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا، واجعلْ ثأرنا على منْ ظلمَنا، وانصرْنا على منْ عادانا، ولا تجعلْ مصيبَتنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تسلطْ علينا منْ لا يرحمُنا».