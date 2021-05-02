تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبدالعزيز: ما زالا في المستشفى

ما زال الفنان الكبير سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز يخضعان للعلاج بسبب مشاكلهما المرضية، حيث يعاني غانم من مشكلات بالكلى بينما تعاني زوجته من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

سمير غانم يعاني من مشكلات مزمنة في الكلى

وعلمت «الوطن» من مصادر مقربة من أسرة الفنان سمير غانم، بأن الفنان الكبير مازال في الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات الكبرى بالمهندسين، حيث يعاني من مشكلات مزمنة في الكلى، وأشار المصدر إلى أن السبب الرئيسي وراء حجز سمير فى الرعاية هو خوف الأطباء من تدهور حالته، وتأثر الكلى بشكل سلبي.

أما عن الفنانة دلال عبد العزيز، فأشار المصدر إلى أن حالتها مستقرة وتخضع للعلاج في مستشفى آخر، ولكنها مازالت حتى الآن مصابة بالكورونا، وآخر مسحتين أجرتهما خلال الساعات الماضية أثبتتا وجود الفيروس في جسدها.

تعافي دنيا سمير غانم من الإصابة بكورونا

أما ابنتهما دنيا سمير غانم، فقد شفيت تماما من فيروس كورونا، كما تعافى زوج أختها الفنان حسن الرداد هو الآخر.

وكان الإعلامي «رامي رضوان»، قد كشف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن إصابة سمير غانم بكورونا، لكن نقابة المهن التمثيلية نفت الأمر مؤكدة أنه يعاني فقط من مشكلات بالكلى.

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، قد أصيبت هي ووالدتها دلال عبدالعزيز، بفيروس كورونا المستجد، خلال تصوير مسلسل «عالم موازي»، كما أصيب عدد من المشاركين في المسلسل، منتصف شهر أبريل الجاري، ما تسبب في خروج العمل من السباق الدرامي لشهر رمضان الجاري، إذ كان من المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، باعتباره مكون من 15 حلقة فقط.

وتدور أحداث المسلسل داخل إحدى المدن، وتقابل دنيا مجموعة من الأشخاص وتتعدد المواقف والأزمات بشكل كوميدي، ولم تكن تلك التجربة الأولى للفنانة دنيا سمير غانم التي تقدم من خلالها عملا مكونا من حلقات قليلة، حيث سبق وقدمت في عام 2019، 3 شخصيات مختلفة في عمل واحد وذلك من خلال مسلسل «بدل الحدوتة 3» وقد حقق المسلسل نجاحا كبيرا.