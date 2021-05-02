من عائلة سمير غانم لجميلة بو حريد.. مشاهير طالتهم يد كورونا في 72 ساعة

لم تتوقف إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على المواطنين العاديين فحسب، بل زاد طموحاته وكبرت قواه، وأصبح يصطاد المشاهير، من مجالات مختلفة، بين فنانين وسياسيين ورياضيين، وهو ما ظهر بغزارة خلال الـ72 ساعة الماضية.

وشهدت اللأيام الثلاثة الأخيرة، إصابة عدد من المشاهير بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، آخرهم المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد.

جميلة بوحريد

أصيبت المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد، ونقلت إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعى، فى العاصمة الجزائر، وفقا لموقع «سبق» الإخبارى الجزائرى، مشيرا إلى أن حالتها الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق.

سعد هنداوي

كما أعلن المخرج سعد هنداوي، أمس، إصابته بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «للأسف فيروس كورونا.. شكرًا لدعوات الأصدقاء.. وآسف لعدم القدرة على الرد، ربنا يحفظ الجميع».

سمير غانم ودلال عبدالعزيز

وأصيب الفنان المصري سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، بفيروس كورونا، حيث يخضعا لرعاية طبية حثيثة، في أحد المستشفيات، في حين طلب الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، من خلال صفحته عبر «فيس بوك»، الدعاء لسمير غانم ودلال عبدالعزيز، وذلك عقب إصابة زوجته وشقيقتها، دنيا وإيمي سمير غانم.

محمد أبو جبل

ومن جانبه، كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق بفيروس كورونا، بعد ظهور نتيجة المسحة التي خضع لها الفريق منذ ثلاثة أيام.

وأكد رئيس الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب يخضع للعزل المنزلي مع تلقي بروتوكول العلاج المتبع في الفترة الحالية.

وفاء مكي

ونقلت أيضًا الفنانة وفاء مكي إلى المستشفى، بعد تدهور حالتها الصحية بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وقالت إن إصابتها بالفيروس تعود إلى 10 أيام حيث بدأت تلقى العلاج ولكن صحتها لم تشهد أي تحسن، وأصبحت من سيئ إلى أسوأ على حد تعبيرها.