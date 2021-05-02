الأمن يمنع المواطنين من حرق دمية «اللنبي» في الإسماعيلية «صور»

كثفت الدوريات الأمنية بمحافظة الإسماعيلية من وجودها في شوارع المحافظة، لمنع تجمع المواطنين وحرق دمى «اللنبي»، التي تشير إلى الضابط الإنجليزي الشهير إدموند هنري هاينمان ألنبي، في ليلة عيد شم النسيم.

خدمات شرطية في الشوارع

وانتشر رجال الشرطة في الشوارع الرئيسة والجانبية، خاصة في مناطق المحطة الجديدة، والشهداء ومنطقة عبد الحكيم عامر والجعيص لرصد أي تجمعات مساء اليوم.

وبحسب المصادر الأمنية، سيجري منع أي تجمعات مساء اليوم لحرق دمى «اللنبي» في شوارع الإسماعيلية، تنفيذًا للاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، ولخطورته بسبب انتشار خطوط الغاز في المدينة.

طورائ في الأحياء

ورفعت أحياء الإسماعيلية حالة الطوارئ منذ الساعات الأولى لمساء اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة تجهيزات بعض المواطنين لحرق دمى «اللنبي».

وقالت مصادر إنه جرى تجهيز السيارات المعبأة بالمياه لمساعدة رجال الحماية المدنية والإطفاء في تفريق أي تجمعات والسيطرة على أي حرائق مع بدايتها.

تخوفات من كارثة

ويتخوف رجال الحماية المدنية ومركز مدينة الإسماعيلية امتداد النيران إلى أي من خطوط الغاز المنتشرة في شوارع ومباني مدينة الإسماعيلية، ما ينذر بكارثة.

ويعكف المواطنون على اشعال النيران في الدمى وبعض إطارات السيارات في الشوارع منذ أعوام طويلة، إلا أنه منذ عام 2010 تقريبًا جرى إلغاء الاحتفالات بسبب خطوط الغاز.

ضبط أكثر من 400 إطار سيارة

ونجحت حملة أمنية لضباط قسم شرطة ثان الإسماعيلية في ضبط عدد من إطارات السيارات تجاوز 400 إطار تقريبًا حتى الآن، فيما تستمر الحملات في شوارع المحافظة لضبط أي تجمعات للإطارات.

وأكدت المصادر الأمنية أنه سيجري القبض على أي مخالف للإجراءات الاحترازية حال وجود أي تجمعات مساء اليوم، ومخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الإسماعيلية.

من هو اللورد اللنبي؟

وإدموند هنري هاينمان ألنبي ضابط بريطاني، اشتهر بدوره في الحرب العالمية الأولى وقاد قوة التجريدة المصرية في الاستيلاء على فلسطين وسوريا، ثم عين حاكمًا عسكريًا في منطقة القناة وكان من أشهر القادة ممن بطشو بأهل القناة.

وتعود أول واقعة لحرق دمية «اللنبي» إلى وقوع اشتباكات بين أهالي بورسعيد والقوات الإنجليزية، احتجاجا على رحيل سعد زغلول، استشهد فيها 7 أشخاص بسبب منعهم حرق دمية على شكل الجنرال اللنبي صاحب قرار الترحيل.

وتصاعدت الاحتجاجات على مدار أيام متواصلة إلى أن صدر قرار برحيل اللورد «اللنبي» عن منطقة القناة، وخلال توديعه جهز أهالي بورسعيد دمية كبيرة مكتوب عليها اسمه وترتدي زيا عسكريا يشبه الزي الخاص بها وأحرقوه وتوارثت العادة سنويًا في منطقة القناة.