لليوم الثاني.. محافظة الإسماعيلية تتابع إغراق الحدائق بالمياه

تابعت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، عمليات غمر حدائق الإسماعيلية المفتوحة بالمياه لمنع تجمعات المواطنين بها خلال أعياد الربيع.

المياه تغرق منطقة الغابة

وفي حي ثان أشرف قسم المسطحات الخضراء على عمليات غمر الحدائق المجاورة للطريق الدائري كاملة بالمياه لمنع تجمعات المواطنين.

وتفقد المهندس رمضان السيد رئيس حي ثان الإسماعيلية، اليوم الأحد، المسطحات الخضراء بالغابة الشجرية.

وشهدت المنطقة عدم وجود أي مواطنين بها على مدار اليوم رغم أنها من أكثر الأماكن ازدحاما بالمواطنين في فترة أعياد الربيع.

إغراق حدائق نمرة 6 لليوم الثالث على التوالي

وفي منطقة نمرة 6 التابعة لهيئة قناة السويس استمر إغراق الحدائق لليوم الثاني على التوالي لمنع المواطنين من التجمع بها.

وتعتبر منطقة نمرة 6 من أكبر المناطق التي تشهد ازدحاما بالمواطنين طوال أيام وخاصة منذ بدء شهر رمضان الميارك، حيث يعكف المواطنون على التجمع وعمل حفلات شواء يوميا بالحدائق.

تواجد أمني مستمر في الشوارع

وشهدت شوارع منطقة نمرة 6 وشارع محمد علي انتشارا كثيفا لقوات الشرطة منذ مساء أمس السبت، حيث تجول الأقوال الأمنية الشوارع بشكل مستمر.

كما انتشرت القوات الشرطية بخدمات ثابتة في منطقة حدائق نمرة 6 ونبهت على المواطنين عدم التواجد وإخلاء الحديقة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

وانتشرت خدمات المرور بطول الشوارع للتنبيه على السيارات بمنع الوقوف في الشوارع الرئيسية والجانبية للحدائق والتحرك بها.

قرار من المحافظ بغلق الحدائق

وكان قد أصدر محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة قرارا بغلق كل الحدائق والأندية والشواطئ إغلاقا تاما بالتزامن مع أعياد الربيع.

وشمل القرار عدم إقامة أي تجمعات أو فاعليات من السادسة مساء أمس وحتى السادسة صباح الثلاثاء المقبل.

وأكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد من يخالف الإجراءات الاحترازية على مدار أيام أعياد الربيع، مشيرا إلى أنه كلف بعمل حملات صباحية ومسائية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.