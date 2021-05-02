حورية فرغلي بعد وصولها مصر: «حاسة إني اتولدت من جديد»

ظهرت الفنانة حورية فرغلي في بث مباشر مع «الوطن»، بعد وصولها إلى مطار القاهرة بعد نجاح العمليات التي أجرتها في الولايات المتحدة.

وقالت حورية فرغلي، إنها تشعر أنها ولدت من جديد وتحدثت عن الشائعات التي انتشرت عنها أثناء العمليات الجراحية بأنها توفيت: «أنا مكنتش بشوف شوية؟ وكنت بضايق من حكاية إن أنا موت وأنا قاعدة، وأول عملية كانت 11 ساعة، وآخر عملية أنا تعبت جدا اللي كانت من أسبوع، روحت كذا مرة ويرجعوني مش بيلاقوا عروق وزرعولي كانولا تحت الجلد موصلة للقلب».

وأضافت أنها أجرت 4 عمليات ومن المنتظر أن تسافر في شهر أغسطس المقبل إلى أمريكا حتى يطمئن الطبيب عليها ولإجراء عملية أخرى وبالنسبة لأصعب وقت قالت: «كل العمليات كانت صعبة.. ماكنتش سهلة خالص لسه شايلة غرز قبل ما آجي والخراطيم أنا كل ده كنت عايشة بيها».

وتابعت حورية فرغلي بأن هناك الكثير من المشاهير الذين تواصلوا معها للسؤال عنها في أزمتها الأخيرة، بعد لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري: «رانيا محمود ياسين أول واحدة تواصلت معايا وكانت بتطلع تزعق على طول، وأروى وناس كتير أوي وعمرو الليثي وإيمان الحصري وسيد علي وشريف منير وصفية العمري ولطيفة في كتير مش عايزة انسى حد».

وسبق وتعرضت حورية فرغلي لحادث منذ أعوام، أثناء ممارستها لرياضة الفروسية، حيث سقطت من أعلى الحصان بعد أن قفز في الهواء، وهو ما تسبب في كسر أنفها وفقدان حاستي الشم والتذوق بعد خضوعها للعديد من العمليات الجراحية وحدوث خطأ طبي أيضا.