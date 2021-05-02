عاجل.. لحظة سقوط صاروخي «كاتيوشا» في محيط مطار بغداد الدولي «فيديو»

أكدت وسائل إعلام عراقية محلية، سقوط صاروخين من نوع «كاتيوشا» في محيط مطار بغداد الدولي، حسبما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية»، وسمعت صافرات الإنذار في محيط مطار بغداد، لحظة الهجوم.

وأوضح مصدر أمني عراقي، أن صاروخي «كاتيوشا» سقطا في محيط مطار بغداد الدولي، مشيرا إلى التصدي لأحدهما في حين سقط الآخر ضمن المحيط العسكري، موضحًا أن صافرات الإنذار انطلقت في محيط المطار حيث توجد قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية.

وجرى تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة سقوط الصاروخين.