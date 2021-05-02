بالأسماء.. إصابة 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

أُصيب 11 شخصًا بإصابات مختلفة تنوعت بين كسور وارتجاج بالمخ وخلع بالكتف، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بهم على طريق مصر الفيوم الصحراوي أمام البوابات الجديدة ومنطقة الجبانات، خلال قدومهم من القاهرة إلى محافظة الفيوم، لتناول وجبة الإفطار لدى أقاربهم بالمحافظة، حيث فوجئ ركاب السيارة بانحراف السيارة فجأة بسبب السرعة الزائدة للسائق وعدم قدرته على السيطرة على عجلة القيادة، فانحرفت بالجزيرة الرملية التي تفصل بين طريقي الذهاب والإياب، وانقلبت متسببةً في إصابة الركاب الذين أصابتهم حالة من الهلع إثر انقلاب السيارة.

سرعة جنونية تتسبب في انقلاب سيارة ميكروباص

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مُساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغًا من مرفق الإسعاف بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر الفيوم الصحراوي أمام البوابات الجديدة، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا بإصابات بالغة، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص

أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، عن إصابة كل من هدى أبو بكر قطب «55 سنة» بكسر بالذراع، ومحمد علي منجود «35 سنة» بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وخالد عيد علوم «35 سنة» اشتباه كسر بالساق، وأسماء علي حسن «35 سنة» باشتباه ارتجاج بالمخ وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسد، وكريمة عبد المنعم محمد «55 سنة» بخلع بالكتف، وفادية إبراهيم عبد الجواد «57 سنة» بكدمات بالقدمين، وفاطمة عبد الحميد أحمد «59 سنة» اشتباه خلع بالكتف، وإسراء فايز أبو زيد «25 سنة» اشتباه خلع بالكتف وارتجاج بالمخ وجميعهم مقيمين بالهرم.

كما أصيب كل من هناء علوم إدريس «53 سنة» باشتباه خلع بالكتف، وهناء محمد يحيى «40 سنة» تجمع دموي بالبطن، وإسراء ناصر علوم «18 سنة» كدمات متفرقة بالجسم.

نقل مصابي حادث انقلاب ميكروباص إلى مستشفى الهرم المركزي

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الهرم المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تمكن ضباط المرور من رفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.