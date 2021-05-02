أبو ظبي تعلن تخفيف إجراءات دخول الأجانب المتلقين للقاح كورونا

أعلنت العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اليوم الأحد، عن تخفيف إجراءات دخول الأجانب الذين حصلوا على لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي، في بيان نشرته وسائل الإعلام الإماراتية، إن «لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة فيروس كورونا في الإمارة حدثت إجراءات السفر الخاصة بالمطعمين من مواطنين ومقيمين ويبدأ العمل بها من يوم الإثنين الموافق 3 مايو».

وأضاف البيان: «وفقا للإجراءات المحدثة فيتطلب من المطعمين القادمين من الدول الخضراء إجراء فحص PCR عند الوصول وفحص إضافي في اليوم السادس، دون الحاجة للحجر الصحي، أما بالنسبة للمطعمين القادمين من الدول الأخرى، فيتوجب عليهم إجراء فحص PCR عند الوصول والحجر الصحي لمدة 5 أيام، ومن ثم إجراء فحص آخر في اليوم الرابع من الوصول في الدولة».

وذكر البرتوكول أنه «على جميع المطعمين من مواطنين ومقيمين في إمارة أبوظبي الذين أكملوا 28 يوما أو أكثر منذ تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح، والمثبت في تقرير التطعيم من تطبيق (الحصن)».

وتابع البيان الصادر عن حكومة إمارة أبو ظبي: «أما بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بغير المطعمين من مواطنين ومقيمين بالإمارة، فيتطلب من غير المطعمين القادمين من الدول الخضراء إجراء فحص PCR عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي، بالإضافة إلى إجراء فحصين إضافيين في اليوم السادس واليوم الثاني عشر».

وقال البيان الصادر عن الحكومة في إمارة أبوظبي: «كما يتوجب على غير المطعمين القادمين من الدول الأخرى، إجراء فحص PCR عند الوصول والحجر الصحي لمدة 10 أيام، ومن ثم إجراء فحص آخر في اليوم الثامن».