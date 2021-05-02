بايدن لـ مدير «الموساد»: الطريق لا يزال طويلا أمام المحادثات مع إيران

أوضح موقع أكسيوس، أن مدير الاستخبارات الإسرائيلية، أكد للرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه من الخطأ عودة واشنطن للاتفاق النووي دون تحسينه، فيما أبلغ بايدن مدير الاستخبارات الإسرائيلية بأن الطريق لا يزال طويلا أمام المحادثات مع إيران، حسبما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية».

والتقى يوسي كوهين، رئيس الاستخبارات الإسرائيلية، الرئيس الأمريكي جو بايدن، في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، وشارك في الاجتماع أعضاء من المجلس الأمن القومي الأمريكي، فضلا عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.

وأوضح التقرير أن كوهين وبن شبات، كانا في واشنطن الأسبوع الماضي لمناقشة التهديدات الإستراتيجية في المنطقة، ومخاطر إحياء اتفاق إيران النووي، كما أن لقاء بايدن ورئيس الموساد لم يكن مجدولا ضمن برنامج مواعيد البيت الأبيض.