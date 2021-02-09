جو بايدن ينعى نائب أمريكي: حارب بشجاعة ضد كورونا والسرطان

نعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، النائب الجمهوري في «الكونجرس» الأمريكي، رون رايت، الذي توفي في وقت سابق، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليصبح أول عضو في «الكابيتول» يتوفى بالفيروس.

وقال «بايدن» إنه يأسف لرحيل هذا المقاتل الذي حارب بشجاعة ضد السرطان وكورونا، مضيفا إن الولايات المتحدة تواصل العمل بلا كلل كل يوم لهزيمة المرضين، إحياءً لذكرى كل الذين فقدناهم، وفقا لما ذكرته صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.

وكان رون رايت أعلن في 21 يناير الماضي، أنه مصاب بكورونا بعد أن خالط شخصا مصابا بالفيروس.

وقال مكتب رايت في بيان أمس الاثنين، إن عضو الكونجرس توفي عن 67 عاما، وأضاف مكتب النائب الأمريكي السابق، إنه وزوجته سوزان أدخلا خلال الأسبوعين الماضيين إلى مستشفى بايلور في دالاس، بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

من جانبه، قال النائب الجمهوري عن ولاية «تكساس» تشيب روي، في بيان أمس الاثنين، إنه زار رون رايت في منزله خلال الأشهر القليلة الماضية، بينما كان مريضا بالسرطان.

وفي سياق متصل، ذكرت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، إن التصويت الأخير لرايت في «الكونجرس» كان ضد عزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة التحريض على أعمال شغب في مبنى «الكابيتول»، التي حدثت في 6 يناير الماضي.

وكان رايت، واحدا من 147 جمهوريا صوتوا لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في نوفمبر من العام الماضي، من خلال الاعتراض على التصديق على أصوات الهيئة الانتخابية لبايدن بعد أعمال الشغب.

جدير بالذكر، أنه وفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في الولايتات المتحدة الأمريكية 27700629، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لحالات الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 476405 ، بينما بلغ مجموع حالات التعافي من كورونا في البلاد إلى 17512584.