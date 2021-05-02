جاء اسمه في «الاختيار 2».. حكاية الضابط أحمد الرفاعي شهيد انفجار الهرم

عرضت الحلقة العشرين من مسلسل الاختيار 2، حادث انفجار مجموعة من العبوات الناسفة داخل شقة بشارع النخيل بمنطقة اللبيني بالهرم، يوم 21 يناير 2016، والتي أدت لاستشهاد عدد من رجال الشرطة، أثناء مداهمة الشقة التي كان يتحصن بداخلها عناصر إرهابية، حيث أدى الانفجار لاستشهاد المقدم أحمد إبراهيم الرفاعي، من قوة قطاع الأمن الوطني، وهي القضية التي تنظرها المحكمة العسكرية، وتحمل رقم 79 حصر أمن دولة.

تخرجه

ولد الشهيد الرفاعي بمدينة طنطا في محافظة الغربية، والتحق بكلية الشرطة عام 1995 وتخرج فيها عام 1999، والتحق بالعمل في قطاع الأمن المركزي، وفي عام 2002 التحق بالعمل في مباحث أمن الدولة «الأمن الوطني»، وتولي بعض الملفات الخاصة بالعناصر المتطرفة، وبدأ في ملاحقتهم، حتى وصلت له معلومات أكدتها تحرياته السرية حول خلية «شقة الهرم»، واستشهد متأثرا بإصابته خلال مداهمة الشقة والتي كانت عبارة عن مخزن للمواد المتفجرة، بعدما باءت محاولات علاجه بالفشل.

صورة من التفجير

التحريات

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، حينها، أن منفذي تفجير «شقة الهرم» هم 4 من عناصر الإخوان يعتنقون الفكر التكفيري، وأنهم تبادلوا الأعيرة النارية مع الشرطة، ما أسفر عن حدوث الانفجار إثر تفجير عبوة ناسفة كانت مُعدّة للتفجير عقب استقرار رصاصة فيها، ما أدى لاستشهاد 8 من رجال الشرطة، ومدنيين اثنين، بينما تمكنت الشرطة، بمعاونة سكان المنطقة، من القبض على 2 من المتهمين أثناء محاولتهما الهرب من محيط الانفجار.

وأوضحت أن المتهمين الأربعة متورطون في ارتكاب عدة جرائم عنف وقتل لضباط الشرطة فى قطاع جنوب الجيزة، أبرزها اغتيال العقيد علي أحمد فهمي، رئيس مباحث مرور المنيب، وسائقه المجند، بمدينة أبوالنمرس.

تبادل إطلاق النار

وأضافت التحريات أنه أثناء تبادل إطلاق الرصاص اخترقت إحدى الطلقات عبوة ناسفة كانت في شقة العناصر التكفيرية، ما أدى إلى انفجارها وانفجار 14 عبوة كانت مُعدّة للتفجير، ما أدى لوقوع ضحايا ومصابين من الشرطة وسكان العقار، وانهيار 4 أسقف في طوابق العقار، إضافة إلى حدوث تصدعات وشروخ في العقار المكون من 14 طابقاً، وتصدعات في 3 عقارات مجاورة لمكان الانفجار، علاوة على تحطيم 4 سيارات.