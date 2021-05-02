المستشفيات الجامعية تحذر المصريين من الأسماك المملحة: «إحنا مضغوطين بـ كورونا»

حذر الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، المواطنين من تناول الأسماك المملحة في أعياد شم النسيم لما يمثله من ضرر على الصحة العامة، وما تلاحظ في الفترات السابقة من وجود حالات تسمم بالأسماك المملحة غير المعدة بطريقة سليمة.

وأضاف «يونس»، خلال استضافته ببرنامج «الآن»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه وخلال الفترة الحالية يمر القطاع الصحي كله بضغوط شديدة بسبب تزايد أعداد المصابين بكورونا، حيث تقوم المستشفيات بوظيفة مزدوجة وهي تقديم الرعاية الصحية لمرضى كورونا، وتقديم الرعاية الصحية للحالات الطارئة وحالات قوائم الانتظار: «من العبء الزائد أن يكون هناك حالات تسمم في تناول الأسماك المملحة».

وأوضح أنه تم التوجيه برفع درجة الاستعداد في جميع أقسام الطوارئ وبمراكز السموم التابعة للمسشتفيات الجامعية والتي يزيد عددها عن 6 مراكز متخصصة للتعامل مع السموم، والتأكد من توفير الأمصال الأزمة للإصابة بالتسمم نتيجة تناول الأسماك المملحة، مع توفير الطواقم الطبية بأعداد إضافية للتعامل مع أي حالات طارئة.

وأكد أن هناك تكاملا مع وزارة الصحة والسكان في التعامل مع حالات الإصابة بـ كورونا، وحتى الآن هناك 26 مستشفى جامعيا متخصصا بكامل قوتها للعزل، بالإضافة لأقسام العزل في باقي المستشفيات الجامعية والتي يزيد أعدادها عن 130 مسشتفى، «خلال الأسبوعين الماضيين هناك زيادة في أعداد الحالات التي تدخل الرعاية المركزة، ومع الزيادة فمن المتوقع زيادة السعة الاستيعابية للتعامل مع تلك الزيادة».