حسام عبدالغفار: نتوقع عودة الدراسة بعد انتهاء إجازة نصف العام

قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنه خلال الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والذي ترأسه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تم التطرق فيه إلى عدد من المحاور المهمة التي تهم المواطنين.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الآن» والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الوزير وجه بالتأكد من استعداد وجاهزية مستشفيات العزل الجامعية والتي يصل عددها إلى 34 مستشفى جامعي مخصص للعزل، والتأكد من أن الأمور تسير بشكل منضبط من حيث توافر الأدوية والمسلتزمات والواقيات الشخصية للفرق الطبية، مع التأكيد على أهمية استمرار بقية المستشفيات الجامعية، وهي 115 مستشفى في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

وأوضح أنه من المتوقع أن يكون هناك عودة للدراسة بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي وفق المعدلات الوبائية، وكان لا بد أن يكون هناك تأكيدا على الاستعداد لمتابعة الوضع الصحي في الجامعات وعودة الطلاب والامتحانات، حتى يكون هناك إجراءات احترازية وصحية مشددة للتعامل مع منع الانتشار الوبائي في مصر.

وأكد أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أن سيناريو ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا ما زال احتمالية قائمة وسيناريوهات التعامل معها موجودة بالفعل، حيث إنه في المستشفيات الجامعية أو في إدارة الأزمة الخاصة بكورونا على مستوى الدولة، هناك توقعات وسيناريوهات موضوعة وخطط للتعامل مع تلك السيناريوهات.

وأشار «عبد الغفار» إلى أنه في حال زادت معدلات انتشار الفيروس سيقابل ذلك زيادة في السعة الاستيعابية لمستشفيات العزل، وأن المرضى الذين يعانون من أمراض أخرى هم أيضا في حاجة إلى تلقي الخدمة بشكل لا يؤثر على الجهود المبذولة للتعامل مع المصابيين بكورنا مع بقية المرضى.