مصادرة «إطارات السيارات» لعدم حرقها في احتفالات شم النسيم ببورسعيد

نظمت مديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع أحياء بورسعيد حملات مكثفة مساء اليوم، لمنع إشعال الحرائق فى ليلة شم النسيم والتي اعتاد عليها البعض في بورسعيد كتراث من الأجداد، حيث كانوا قديما يحرقون دمى من القش يطلقون عليها «اللنبى» نسبة للورد إلنبى أحد ضباط الاستعمار البريطانى.

حملات مكبرة لمصادرة إطارات السيارات المستخدمة فى الحرائق

أشرف على الحملات اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد وبالتنسيق مع التنفيذين بأحياء بورسعيد، وأعلنت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ مواصلة حملاتها المكبرة لمتابعة ومصادرة إطارات السيارات المستعملة لعدم استخدامها في إشعال حرائق ليلة شم النسيم بنطاق حى المناخ، بقيادة الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ وتم خلال الحملة المرور بالعديد من المناطق بنطاق الحي، حيث قامت الحملة بمصادرة عدد كبير من إطارات الكاوتش المستعملة والتي كان يقوم البعض بتخزينها، لإشعالها ليلة شم النسيم شارك بالحملة شرطة ومباحث المناخ والقيادات وفريق العمل بالإدارات المعنية بالحي.

أهاب رئيس حي المناخ المواطنين بعدم السماح لأبنائهم بإشعال حرائق لما تسببه من خطورة على شبكة الغاز الطبيعي الممتدة داخل الحي والمحافظة، نظرا لما تسببه من إتلاف لأعمال التطوير والتوسعة والرصف التي تمت بالعديد من الشوارع لرفع كفائتها، مؤكدا أن هناك متابعة مستمرة وحملات يومية لمتابعة منع ذلك بنطاق الحي.

استعدادات لاستقبال أعياد الربيع

وأعلن العميد نعمان علي رئيس حى الشرق رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم بمحافظة بورسعيد ومتابعة الأجهزة التنفيذية لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بغلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أي أشكال للتجمعات وإقامة احتفالات أو فعاليات جماهيرية بين المواطنين والتعامل بحسم مع المخالفين، حفاظا على السلامة العامة للمواطنين، لذلك تابعت الأجهزة التنفيذية بحي الشرق غلق الحدائق العامة والمتنزهات وإغراق الحدائق بالماء لمنع تواجد المواطنين.

وشدد العميد نعمان بالتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية والأمنية بالحي، للقيام بحملات مكثفة ومفاجئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوقيع العقوبات على المخالفين والمتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع داخل حي الشرق لرفع حالة الاستعداد القصوى خلال أعياد شم النسيم.