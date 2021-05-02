الشيوخ يستأنف جلساته الثلاثاء بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين

يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العامة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964.

ووفقا لجدول الأعمال المرسل من الأمانة العامة، فإن المجلس لن يعقد إلا جلسة واحدة وهي يوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة تعديلات قانون المهندسين.

وجاء مشروع القانون متسقا مع أحكام الدستور، في مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التي على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية.

وأكدت اللجنة المشتركة، أن تعديل بعض أحكام القانون القائم، يأتي لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي، وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري، لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين، حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والآسيوية والعالمية.