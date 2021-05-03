«مدارس النيل»: انتهاء العام الدراسي الحالي لعدد من الصفوف الشهر الجاري

كشفت وحدة مدارس النيل الدولية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه نهاية العام الدراسى (2020- 2021) لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الدراسية الأول والثاني والثالث هي يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو ونهاية العام الدراسى (2020 / 2021) للصفوف الدراسية من الرابع وحتى الصف الثانى عشر هو يوم الأحد الموافق نهاية مايو.

وأضافت وحدة مدارس النيل في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تم الاكتفاء بنواتج التعلم للفترة الخامسة في كل المواد الدراسية على أن يتم تغطية نواتج الفترة السادسة في بداية العام الدراسي المقبل، موضحة أنه يتم الانتهاء من نواتج التعلم الخاصة بالفترة السادسة فى كل المواد الدراسية للصفوف الدراسية السادس والسابع والثامن.

«مدارس النيل»: احتساب الدرجة النهائية للطلاب من متوسطات درجات الاختبارات

وتابعت أنه فيما يخص عمليات التقييم فسوف يتم الاستعاضة عن امتحانات آخر العام للصفوف الدراسية من الرابع وحتى الثامن وذلك بتقديم امتحان فترة Block Exam يتم تنفيذه عن بعد (Online)، أو من خلال مشروع حسب المادة الدراسية، والذي يتم تحديد آلية تنفيذه طبقًا لجدول معلن لجميع الطلاب، على أن يتم احتساب الدرجة النهائية للطلاب بناءً على متوسطات درجات اختبارات الفترات والتي قام الطلاب بأدائها خلال الفترات (Block Exams).

وأوضحت أنه، فيما يخص الشهادة الإعدادية والثانوية (الصفوف من التاسع وحتى الثاني عشر)، فسوف يتم الالتزام بالجدول المعلن سالفًا في تنفيذ اختبار نهاية العام، مؤكدة أنه فيما يخص اختبار التربية الدينية والتربية الوطنية والمواد القومية للعام الدراسى (2020- 2021)، فسوف يتم تنفيذها بعد الرجوع للإدارة التعليمية التابعة لها المدارس، طبقًا للآلية التي تم مخاطبة الطلاب بها سالفًا.

وفي سياق منفصل، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة كثفت من جهودها في متابعة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس الدولية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أنه سيتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية في شهر يونيو وسط تنفيذ إجراءات وقائية مشددة.