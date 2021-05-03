محافظ القاهرة يصادر 4 آلاف شيشة في مدينة نصر ومصر الجديدة

طالب اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.

وصادرت أجهزة محافظة القاهرة خلال حملة مفاجئة قادها اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، معدات وشيش من مقاهي مخالفة بعدد من أحياء مصر الجديدة ومدينة نصر والنزهة.

وأسفرت الحملة عن غلق عدد من الكافيهات المخالفة لقرار حظر تداول الشيشة، بالإضافة الى تحرير عدد من المحاضر بحضور شرطة المرافق بمخالفات عدم ارتداء الكمامة وإشغالات ومخالفات للإجراءات الاحترازية.

محافظ القاهرة: تطبيق القانون على المخالفين

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تطبيق القانون على المخالفين وإلزام كل المنشآت من محال ومطاعم وكافيهات بالإجراءات والتعليمات التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الجولة التي تمت الليلة هي واحدة من العديد من الجولات التى تتم في كل الأحياء في نفس التوقيت على مدار أيام الأسبوع وغير مقتصرة على أيام الإجازات والأعياد فقط حرصا على صحة المواطنين.

وأضاف اللواء خالد عبد العال أنه تم الليلة على مستوى المحافظة مصادرة 4 آلاف شيشة وتحرير 145 محضر غلق مقهى مخالف، كما تم تحرير 750 محضر عدم ارتداء كمامات وإزالة عدد من الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية.

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بمتابعة التزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية مع التأكيد على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية فى أحياء العاصمة المختلفة حرصًا على صحة المواطنين.