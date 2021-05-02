«الصحة» عن كورونا: الوضع يزداد سوءا.. والسلالة البريطانية كانت موجودة في مصر

حذر الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، من تزايد الإصابات بفيروس كورونا، «الوضع مش كويس، إحنا نزداد سوءا يوم عن يوم، فيروس كورونا الآن باتت إصاباته عائلية على غرار البيتزا فاميلي سايز»، موضحًا أن كورونا الآن باتت أشبه بوحش متضخم يأكل كل من حوله، فبدأنا نرى إصابات تشمل الأب والأم والأبناء وزوجة الابن وزوج الابنة، حتى الأطفال في الأعمار الصغيرة.

وأضاف «النادي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «اكسترا نيوز»، أن كل هذه الإصابات أتت نتيجة التراخي والتهاون وعدم وجود رؤية مستقبلية من جانب الأسر وعدم إحساس بالمسؤولية من قبل المواطنين في الشوارع، حيث لا يدرك الكثيرون مغبة تدهور الأوضاع الصحية مع تزايد الإصابات.

وعن السلالات المتحورة بداية من بريطانيا ووصولاً للمتحور الهندي، رد: «لو عرفنا صفات السلالة المتحورة سيتم تطبيقها على الإصابات الموجودة حاليا ووقتها هنعرف وصلتنا ولا لأ، يعني لما جينا في بداية شهر ديسمبر الماضي وبحثنا عن سلالة بريطانيا وجنوب أفريقيا، ولقينا أنها متحورة وسريعة الانتشار وتعيش فترة أطول، وطبقنا ذلك على المواصفات في مصر، وجدناها موجودة بالفعل، وبالتالي السلالة بتاعة بريطانيا كانت موجودة في مصر بصورة أو بأخرى».