مسلسل لحم غزال الحلقة 21: عمرو عبد الجليل يشعل النيران في شقيقته

أحداث جديدة ومثيرة شهدها مسلسل لحم غزال الحلقة 21، للفنانة غادة عبدالرازق، التي تقوم بشخصيتي «غزال وعالية»، وتشاركها في الأحداث الفنانة مي سليم ووفاء عامر وعمرو عبدالجليل وشريف سلامة.

وشهد مسلسل لحم غزال الحلقة 21، اكتشاف «سيد جلالة»، أن شقيقته، لديها نسخة من دليل إدانته بقتل «مأمون»، الذي قام بدوره الفنان أحمد خليل، وكانت الشاهدة الوحيدة عليه هي «غزال»، أثناء الخلاف الذي دار في «المدبح».

وذهب «صبحي»، الذي يقوم بدوره الفنان عمرو عبد الجليل، لشقيقته ومنحها مبلغا ماليا، بشرط أن تعطيه هاتفها المحمول، وترفض شقيقة «صبحي»، أن تعطيه الهاتف، وتخبره بأنها ستبلغ الشرطة عنه.

ويقوم «صبحي»، عمرو عبد الجليل، بضرب شقيقته ثم يقتل أحفادها ويسرق هاتفها المحمول والمبلغ المالي، ويفتح أنبوبة الغاز في الشقة ويسكب الجاز بها ويشعل النيران بها ويهرب.

مسلسل لحم غزال الحلقة 20

وكانت الحلقات السابقة من مسلسل لحم غزال، شهدت وجود صداقة بين «علي مأمون»، شريف سلامة، و«كريم»، ابن «عالية»، التي تقوم بدورها الفنانة غادة عبد الرازق.

واكتشفت «عالية»، طبيعة العلاقة التي تجمع بين «بسام»، «صبحي»، الذين يتاجرون في المخدرات.

أحداث مسلسل لحم غزال

وتدور أحداث مسلسل لحم غزال، داخل حارة شعبية، وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية، و«غزال» هي سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان رفقته قبل اختفائه، ويجسد شخصيته الفنان حمدي الميرغني، وطلبت منه أن يبيع لها المخدرات، ووضعت له المنوم في العصير، للحصول منه على معلومات عن مكان نجلها، ولكنه أخبرها أن ابنها اختفى لأنه يكرهها، لتحرقه في النهاية ويموت.

أبطال مسلسل لحم غزال

مسلسل «لحم غزال»، بطولة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، وخالد كمال، وأحمد خليل، ومي سليم، ووفاء عامر، وآخرين، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.