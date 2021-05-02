مسلسل لحم غزال الحلقة 20: ابن غادة عبد الرازق يكشف تجارتها في المخدرات

أحداث مثيرة وتطورات شهدها مسلسل لحم غزال الحلقة 20، للفنانة غادة عبد الرازق والفنان شريف سلامة ووفاء عامر ومي سليم وعمرو عبدالجليل.

وبدأت أحداث مسلسل لحم غزال الحلقة 20، بمقابلة «غزال»، غادة عبد الرازق، و«صبحي»، عمرو عبدالجليل، ومصدر المخدرات، التي تختبئ منه وتحاول إخفاء وجهها عنه وتطلب منه مقابلته بمفرده بعدما اكتشفت أنه بسام.

كانت شهدت الحلقات السابقة من مسلسل لحم غزال، وجود صداقة بين «علي مأمون»، شريف سلامة، و«كريم»، ابن «عالية»، التي تقوم بدورها الفنانة غادة عبدالرازق.

وتحدث «كريم»، مع «علي مأمون»، عن والدته وقصة زواجها من أشرف، وكيف نصب عليها واستولى على أموالها.

كما تحدث أيضًا «كريم»، عن تجارة والدته للمخدرات.

واكتشفت «عالية»، طبيعة العلاقة التي تجمع بين«بسام»، «صبحي»، الذين يتاجرون في المخدرات.

وذهبت «ست الناس»، إحدى البائعات في المدبح، إلى «غزال»، حتى تعطيها مقطع الفيديو الذي يدين «سيد جلالة»، في قتل «مأمون»، أحمد خليل، لترفض الأخيرة وتشير لكونها تحتفظ بنسخة فيديو أخرى مع «علي».

مسلسل لحم غزال الحلقة 19

وشهدت الحلقة الـ19، وضع «قدرية»، وفاء عامر، في دور للمسنين، بعدما ضحك عليها زوجها «صبحي»، عمرو عبدالجليل، وقام ببيع ممتلكاتها لنفسه بموجب توكيل عام منها.

وأخفت «غزال»، التي تقوم بدورها الفنانة غادة عبد الرازق، خبر إجهاض جنينها عن زوجها «سيد جلالة»، خالد كمال، بسبب رفضها الإنجاب منه كونه يعمل في التجارة بالمخدرات.

ولم تستطع قدرية المكوث في دار المسنين، وهربت منها وأخذت بلطجية وحاولت الاعتداء على «صبحي» عمرو عبدالجليل، وخالد كمال.

أحداث مسلسل لحم غزال

وتدور أحداث مسلسل لحم غزال، داخل حارة شعبية، وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية، و«غزال» هي سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان رفقته قبل اختفائه، ويجسد شخصيته الفنان حمدي الميرغني، وطلبت منه أن يبيع لها المخدرات، ووضعت له المنوم في العصير، للحصول منه على معلومات عن مكان نجلها، ولكنه أخبرها أن ابنها اختفى لأنه يكرهها، لتحرقه في النهاية ويموت.

أبطال مسلسل لحم غزال

مسلسل «لحم غزال»، من بطولة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، وخالد كمال، وأحمد خليل، ومي سليم، ووفاء عامر، وآخرين، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.