بـ«تخصصات غير نمطية».. كل ما تريد معرفته عن جامعة بنها الأهلية بالعبور

يعد مشروع الجامعة الأهلية الجديدة ببنها ومقرها مدينة العبور من المشروعات الواعدة التابعة لجامعة بنها والمقرر أن تشهد انطلاقة جديدة لبرامج دراسية من أبرزها النانوتكنولوجي والفنون وإدارة الأعمال وذلك «وفق موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء جامعة بنها الأهلية ومقرها مدينة العبور بمحافظة القليوبية».

عبد الغفار: الرئيس يولي المشروعات التعليمية اهتمام بالغ

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أجري جولة في موقع الجامعة حيث تفقد الإنشاءات الجارية، مشيدا بمعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وأكد عبد الغفار أن المشروعات القومية التي تشهدها مصر لم تكن لتحدث لولا وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي المشروعات القومية في التعليم العالي والبحث العلمي اهتماما بالغا، ويلبي كافة الاحتياجات لتسهيل مهمة إنجاز المشروعات الجديدة.

«الوطن» تقدم كل ماتريد معرفته عن الجامعة الجديدة:

الجامعة علي مساحة 40 فدانا ومملوكة بالكامل لجامعة بنها

الجامعة الأهلية الجديدة مملوكة بالكامل لجامعة بنها الحكومية وتقام علي مساحة حوالى 40 فدانا من أرض الجامعة بمدينة العبور.

مباني جامعة بنها الأهلية الجديدة

تضم جامعة بنها الأهلية عدة مباني منها إدارة الجامعة و مبنى أكاديمي ومبنى الورش ومبنى ريادة الأعمال والابتكار ومبنى المعامل بالإضافة إلى الساحة الإدارية والساحة الأكاديمية والمنطقة الترفيهية.

البرامج الدارسية لجامعة بنها

تقدم جامعة بنها الأهلية الجديدة عدة برامج دراسية مميزة منها: هندسة البناء و تنسيق حدائق معمارية و إدارة البناء المستدام والمباني الخضراء وتخطيط المدن والأماكن العامة و تطوير البرامج والتطبيقات وهندسة الميكاترونكس والأتمتة والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وهندسة نظم الاتصالات والهندسة الطبية و اللغويات الحاسوبية والواقع الافتراضي والمعزز وهندسة التصنيع إدارة الإنتاج والإسكان والتنمية الحضرية».

كما تضم «إدارة مشروعات وعلم تحليل البيانات وتطوير الأعمال والتسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية والاقتصاد الحسابي وإدارة الأعمال والعلاقات الدولية و العملات الرقمية والمعلوماتية الطبية الحيوي وطب وجراحة الفم والتكنولوجيا الحيوية الجزئية و تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية و تكنولوجيا المختبرات الطبية و التصوير الطبي».

معلومات عن الدراسة بجامعة بنها الأهلية الجديدة

جامعة بنها نجحت مع بداية العام الدراسي 2019 – 2020 في إطلاق الدراسة بفرع الجامعة الجديد بمدينة العبور كنواة لإنشاء الجامعة الأهلية، حيث بدأت الدراسة بأول 3 برامج بالفرع الجديد بمصروفات هي برنامج التقنية الحيوية الزراعية «البيوتكنولوجي» بكلية الزراعة، وبرنامج الشعبة الإنجليزية بكلية التجارة، وكذلك برنامج الشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق.

ويأتي مشروع الجامعة الأهلية بجامعة بنها في العبور استجابة لمبادرة الرئيس بإنشاء الجامعات الأهلية على الأرض المخصصة للجامعات الحكومية فى المدن الجديدة.

الجامعة تقدمت بملف متكامل لإنشاء الجامعة الأهلية بعد استيفاء جميع ملاحظات اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

جامعة بنها إنتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بالجامعة الأهلية من حيث الكوادر البشرية والفنية والإدارية التى تتولى تشغيلها وإدارتها بعد صدور القرار الجمهورى بإنشائها.

تضم الجامعة الأهلية كليات وبرامج حديثة وغير نمطية و مرتبطة بسوق العمل ولا تهدف إلى تحقيق الربح.

تهدف إلى إعداد خريج متميز بتكلفة مناسبة وقادر على المنافسة فى سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.

تشغيل الجامعة الأهلية سيساعد علي الإستفادة من الإمكانيات البشرية والمراكز المعملية والبحثية بجامعة بنها الحكومية لتحقيق التكامل بينهم.

تحمل الجامعة أسم «جامعة العبور الأهلية»، حيث أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أنه جرى تشكيل لجنة من قيادات جامعة بنها السابقة والحالية لاستكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء الجامعة الأهلية الجديدة بالعبور، لافتا إلى أن الجامعة تهدف إلي تقديم خدمة تعليمية وفقًا لمعايير الجودة الدولية وبتكلفة مناسبة، ومن المقرر أن تضم الجامعة الجديدة تخصصات وكليات غير نمطية مرتبطة بسوق العمل.

وأضاف الجيزاوي: أن الجامعة وضعت إطار مؤسسي شامل لجميع برامج الجامعة الأهلية الجديدة لخدمة سوق العمل، مشيرَا إلى أن الجامعة ستلبي الاتجاهات الحديثة وتتواكب مع تطوير التعليم.