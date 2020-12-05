بعد الموافقة عليها.. تعرف على مراحل إنشاء جامعة بنها الأهلية بالعبور

أعلنت جامعة بنها، تلقيها موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إنشاء جامعة بنها الأهلية ومقرها مدينة العبور بمحافظة القليوبية.

"الوطن"، تستعرض مراحل إنشاء الجامعة الجديدة وأبرز المعلومات عنها.

الجامعة الأهلية الجديدة مملوكة بالكامل لجامعة بنها الحكومية وجرى تخصيص مساحة حوالى 40 فدانا من أرض الجامعة بالعبور لإنشائها

جامعة بنها نجحت مع بداية العام الدراسي الحالي 2019 – 2020 في إطلاق الدراسة بفرع الجامعة الجديد بمدينة العبور كنواة لإنشاء الجامعة الأهلية حيث بدأت الدراسة بأول 3 برامج بالفرع الجديد بمصروفات هي برنامج التقنية الحيوية الزراعية "البيوتكنولوجي" بكلية الزراعة، وبرنامج الشعبة الإنجليزية بكلية التجارة، وكذلك برنامج الشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق.

يأتي مشروع الجامعة الأهلية بجامعة بنها في العبور إستجابة لمبادرة الرئيس بإنشاء الجامعات الأهلية على الأرض المخصصة للجامعات الحكومية فى المدن الجديدة.

الجامعة تقدمت بملف متكامل لإنشاء الجامعة الأهلية بعد استيفاء جميع ملاحظات اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

جامعة بنها انتهت من جميع الاستعدادات الخاصة بالجامعة الأهلية من حيث الكوادر البشرية والفنية والإدارية التى تتولى تشغيلها وإدارتها بعد صدور القرار الجمهورى بإنشائها.

تضم الجامعة الأهلية كليات وبرامج حديثة وغير نمطية ومرتبطة بسوق العمل ولا تهدف إلى تحقيق الربح.

تهدف إلى إعداد خريج متميز بتكلفة مناسبة وقادر على المنافسة فى سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا ،

تشغيل الجامعة الأهلية سيساعد على الاستفادة من الإمكانيات البشرية والمراكز المعملية والبحثية بجامعة بنها الحكومية لتحقيق التكامل بينهم.

تحمل الجامعة اسم "جامعة العبور الأهلية" التابعة لجامعة بنها.

ستضم الجامعة الأهلية كليات الهندسة التي تضم 7 برامج، وكلية الفنون والتصميم، وكلية إدارة الأعمال، وبعض البرامج الخاصة بالنانو تكنولوجى.

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها إلى أنه جرى تشكيل لجنة من قيادات جامعة بنها السابقة والحالية لاستكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء الجامعة الأهلية الجديدة بالعبور، مؤكدا أن الجامعة تهدف إلي تقديم خدمة تعليمية وفقًا لمعايير الجودة الدولية وبتكلفة مناسبة، ومن المقرر أن تضم الجامعة الجديدة تخصصات وكليات غير نمطية مرتبطة بسوق العمل".

وأضاف "السعيد"، أن الجامعة وضعت إطارا مؤسسيا شاملا لجميع برامج الجامعة الأهلية الجديدة لخدمة سوق العمل، مشيرَا إلى أن الجامعة ستلبي الاتجاهات الحديثة وتتواكب مع تطوير التعليم.

كانت جامعة بنها قد عقدت في وقت سابق ورشة عمل وحوارا مجتمعيا لاستطلاع الآراء المجتمعية، حول إنشاء جامعة بنها الأهلية بالعبور والخطة الاستراتيجية الخاصة بها وبيان مدى احتياجات المجتمع للكليات والبرامج الجديدة بها.

وأكد جمال السعيد رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على الاستغلال الأمثل للمنشآت الجديدة بالعبور لأنها جزء من الاستثمارات التي خصصتها الدولة لجامعة بنها لصالح العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الجامعة الأهلية بالعبور الهدف منها تقديم خدمة تعليمية وفقا لمعايير الجودة الدولية وبتكلفة مناسبة.

أضاف "السعيد"، إلى أن ورشة العمل هدفت إلى التعرف على الكليات والبرامج التي تحتاجها مدينة العبور والمجتمع المحيط، في ضوء خطة الدولة واحتياجات سوق العمل بما يصب في مصلحة المجتمع، لذلك جرى تحديد نقاط القوة والضعف، وكذلك الفرص والتحديات للجامعة الأهلية بالعبور.

وأكد أن اللقاء المجتمعي حضره ممثلون عن العديد من الجهات المعنية منها جهاز مدينة العبور وجمعية المستثمرين ومديرية التربية والتعليم ومديرية الأوقاف، وكذلك عدد من مديري المعاهد والمدارس الحكومية والخاصة وأصحاب بعض المصانع والشركات.