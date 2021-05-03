عاجل.. «الأوقاف»: إنهاء خدمة من يسمح بـ«التهجد» داخل المساجد.. صلوا في بيوتكم

شدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على منع صلاة التهجد في المساجد هذا العام نظرًا لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مؤكدا أن إنهاء الخدمة عقوبة الموظف المخالف.

وقال «جمعة»، خلال تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «عاجل من الأوقاف.. غير مسموح بصلاة التهجد في المساجد، وإنهاء الخدمة من الأوقاف عقوبة من يسمح بذلك أو يشارك فيها، صلوا التهجد في بيوتكم».