«بقيادة المحافظ».. مصادرة 4 آلاف شيشة فى حملة أمنية بأحياء العاصمة

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن الدولة مستمرة فى تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان بكل حزم لحماية صحة وسلامة المواطنين مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين .

جاءت تصريحات عبدالعال خلال ترأسه، لحملة مكبرة لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التى تشهد تزايداً فى تسجيل أعداد الإصابات بالفيروس.

وأسفرت الحملة المكبرة بالمنطقة الشرقية بأحياء مصر الجديدة والنزهة وشرق مدينة نصر، عن غلق مقهي مخالف بمنطقة شيراتون كما تم تحرير محاضر عدم ارتداء كمامات ومحاضر تقديم شيشة.

ثم انتقلت الحملة إلى مجمع كافيهات بمساكن صقر قريش بشيراتون حيث تم ضبط عدد من «الشيش» وأجولة الفحم وتم أيضا تحرير محاضر غلق ومحاضر عدم ارتداء كمامات ومحاضر عدم التزام بالسعة المقررة بـ50% ، كما تم إزالة تعديات المقاهي على الممرات السكنية بين العقارات بمساكن صقر قريش والتي تعوق حركة المواطنين.

كما توجهت الحملة إلى أحد المخازن بالمنطقة والتي يقوم صاحبها باستغلالها كمكان لإعداد وتوزيع الشيش على المقاهي المجاورة، وأصدر محافظ القاهرة قرار بالغلق الفوري للمخزن ومصادرة الشيش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبه لمخالفته الإجراءات الاحترازية.

وقامت الحملة أيضا بضبط مقهي يغلق شارع عثمان عبد الحفيظ مع أحمد قنديل بمدينة نصر وتم على الفور تشميع المقهى ورفع الإشغالات وتحرير المحاضر اللازمة وفتح الشارع.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم، كما طالب أصحاب المقاهي والكافيهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

وأشار إلى أن تلك الجولة تعد واحدة من عدد من الجولات التى تتم في كافة الأحياء في نفس التوقيت على مدار أيام الأسبوع وغير مقتصرة على أيام الإجازات والأعياد فقط وذلك حرصا على صحة المواطنين.

وأضاف عبد العال: أنه تم الليلة على مستوى المحافظة مصادرة 4 آلاف شيشة وتحرير 145 محضر غلق مقهى مخالف، كما تم تحرير 750 محضر عدم ارتداء كمامات وإزالة عدد من الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية، مؤكدا أن الحملات يتم متابعتها بصفة مستمرة لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى.

وشدد على رؤساء الأحياء بضرورة متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خاصة ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات.

كما أكد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر .

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بمتابعة إلتزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الإحترازية فى أحياء العاصمة المختلفة.