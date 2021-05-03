ليلة فى حب فلسطين بالأوبرا.. ومدحت صالح يغني «ابن مصر» بمسرح النافورة

ليلة فى حب فلسطين، جاءت ضمن السهرات العربية والاسلامية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر على مسرحها الصغير وبالتعاون مع السفارات العاملة فى مصر.

حيث قدم كورال عباد الشمس بقيادة المايسترو حسن أحمد حسن مجموعة من الأغاني والأهازيج التراثية الفلسطينية التى تفاعل معها الحضور، وعكست المشاعر الوطنية لأبنائها كان منها «طاحت الخيل، إني أخترتك، هز الرمح، شوارع القدس، يا يمة، لم تزل، ظريف الطول، يويا، يا طير الطاير، ليا وليا، هدي يا بحر، علي الكوفية»، إلى جانب عدد من أشهر أعمال الموسيقى العربية منها «عاليادي، القلب يعشق كل جميل، رمضان جانا، وزهرة المدائن».

وبالتزامن مع ليلة في حب فلسطين على الأوبرا، ظهر على مسرح النافورة النجم مدحت صالح، بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، بكامل لياقته الفنية وتناغم صوته مع سحر المكان، ليطرب الجمهور الذى التزم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بباقة مختارة من أعماله التى تنتمى إلى زمن الفن الجميل.

وقدم «صالح» خلال الحفل «كوكب تانى، المليونيرات، بحلم على قدى، قلب واحد، شبكوا ايديكوا»، إلى جانب مختارات من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية منها «أسمر يا اسمرانى وتلات سلامات»، واختتم الحفل بأغنية «ابن مصر» التى ردد معه الحضور كلماتها.