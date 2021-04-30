أسعار تذاكر حفل مدحت صالح في دار الأوبرا ضمن السهرات الرمضانية

يستعد الفنان مدحت صالح لإحياء حفل جديد بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم الموسيقية على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، بعد غد الأحد الموافق 2 مايو المقبل، على أن يفتح المسرح أبوابه للجمهور من الساعة 9.30 مساء، وذلك ضمن سلسلة السهرات الرمضانية التي تقدمها دار الأوبرا.

أسعار تذاكر حفل مدحت صالح في دار الأوبرا 2 مايو

وطرحت دار الأوبرا تذاكر حفل الحفل بأسعار 160 جنيها، 310 جنيهات، 410 جنيهات، 510 جنيهات.

طريقة حجز تذاكر حفل مدحت صالح في دار الأوبرا

ويمكن حجز التذاكر من خلال شباك التذاكر الخاص بدار الأوبرا، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بحجز تذاكر حفلات دار الأوبرا من هنــــــا، وبعدها يتم الضغط على الخانة المخصصة للحفل، والضغط على خانة احجز مقعدك، واختيار المقاعد، ثم الضغط على خانة «أقبل الشروط والأحكام»، ثم احجز تذكرتك.

ويأتي الحفل ضمن سلسلة الأمسيات الموسيقية التي قدمتها الأوبرا في رمضان وتستمر حتى نهاية الشهر، وشملت حفل محمد منير الذي تم يوم الأحد 25 أبريل، وحفل فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي المقرر إقامتها اليوم الخميس الموافق 29 أبريل، الساعة 9:30 مساءً على مسرح النافورة، وتراوحت أسعار التذاكر بين 60، 85، 110، 135 جنيهًا، وحفل نوران أبو طالب المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 30 أبريل على مسرح النافورة، وتراوحت أسعار التذاكر بين 60، 85، 110، 135 جنيهًا.

ومن المقرر أن يكون حفل ياسين التهامي غدا السبت الموافق 1 مايو، وتراوحت أسعار التذاكر بين 45، 60، 85، 110 جنيهات، ويقام حفل هلا رشدي يوم الاثنين الموافق 3 مايو، وسعر تذكرة الحفل 110 جنيهات، وحفل غالية بن علي يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو، وتراوحت أسعار التذاكر بين 85، 110، 185، 260 جنيهًا.